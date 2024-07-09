Українське військо поповнив батальйон із колишніх в'язнів (фото)

Найближчим часом «Характерники» почнуть виконувати бойові завдання

Захищати Україну у складі 24 окремої механізованої бригади імені короля Данила будуть люди, які відбували покарання. Про це повідомила пресслужба бригади у Telegram.

«У 24 бригаді сформовано батальйон «Характерники», який складатиметься з громадян, що відбували покарання в місцях позбавлення волі і виявили бажання долучитись до оборони держави», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що серед новобранців, які відбували покарання, є дуже багато патріотів, які неодноразово виявляли бажання захищати батьківщину. Крім того, є серед них і чимало людей із бойовим досвідом.

«Добровольці скористались своїм правом на спокуту провини та вирішили встати до зброї, обороняючи рідну землю від загарбників. Напередодні вони прийняли військову присягу на вірність українському народові та виголосили молитву українського націоналіста», – розповіла пресслужба 24-ої ОМБр.

Найближчим часом «Характерники» почнуть виконувати бойові завдання та покажуть себе на полі битви.

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У 24-ій бригаді імені короля Данила сформовано батальйон «Характерники» із колишніх засуджених фото: 24-та ОМБр імені короля Данила

Нагадаємо, що на початку липня Запорізький районний суд застосував умовно-дострокове звільнення до п’яти засуджених за статтею «Умисне вбивство» (ч. 1 стаття 115 Кримінального кодексу), які добровільно погодилися йти на фронт. Феміда випустила вбивць на війну на підставі спецзакону, який набрав чинності 17 квітня 2024 року.