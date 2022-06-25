Росіяни рідше показують репортажі з фронту, стала відома причина

Ефір російського телебачення насичували сюжетами про російську армію на початку війни

В ефірах федеральних телеканалів Росії стало менше репортажів, відзнятих військовими кореспондентами з передової. Увагу на це звернули експерти Центру протидії дезінформації при РНБО.

Ефір росТБ насичували сюжетами про російську армію на початку війни. Сьогодні ж більшість таких публікацій є ретрансляцією офіційних пропагандистських матеріалів про успіхи окупантів.

Центр протидії дезінформації пише, що цьому є кілька пояснень.

Крім версій про можливий перепочинок пропагандистів перед початком чергової наступальної активності, або втоми населення від військових новин і переходом на внутрішню соціальну тематику, це, зокрема, може свідчити про:

мало приводів для оптимістичних сюжетів замість декларованих швидких перемог;

посилення цензури публікації власних коментарів військкорів через їхнє неодноразове наведення ударів ЗСУ на позиції окупантів;

послаблення ідеологічного штурму для подальшого корегування цілей війни, оскільки радикальні прихильники війни в разі негативного для РФ сценарію стануть головною загрозою режиму.

Нагадаємо, директор російського Ермітажу Михайло Піотровський дав інтерв'ю «Російській газеті», у якій зганьбився заявами про війну в Україні, яку в Росії режим диктатора Путіна наказав називати «спецоперацією». Піотровський у звичному дусі пропагандизму виправдав російську агресію в Україні, назвавши це самоствердженням, та наголосив, що Росія робить «глобальні перетворення».

Нагадаємо, Дзержинський райсуд Пермі оштрафував на 30 тисяч російських рублів ексрадника губернатора Прикам’я і засновника благодійного фонду «Дедморозим» Дмитра Жебелєва за «дискредитацію Збройних сил РФ».