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  4. Росіяни рідше показують репортажі з фронту, стала відома причина
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    Соціум

    Росіяни рідше показують репортажі з фронту, стала відома причина

    Росіяни рідше стали робити сюжети з передової - Росіяни рідше показують репортажі з фронту, стала відома причина
    Росіяни рідше стали робити сюжети з передової
    фото з відкритих джерел

    Ефір російського телебачення насичували сюжетами про російську армію на початку війни

    В ефірах федеральних телеканалів Росії стало менше репортажів, відзнятих військовими кореспондентами з передової. Увагу на це звернули експерти Центру протидії дезінформації при РНБО.

    Ефір росТБ насичували сюжетами про російську армію на початку війни. Сьогодні ж більшість таких публікацій є ретрансляцією офіційних пропагандистських матеріалів про успіхи окупантів.

    Центр протидії дезінформації пише, що цьому є кілька пояснень.

    Крім версій про можливий перепочинок пропагандистів перед початком чергової наступальної активності, або втоми населення від військових новин і переходом на внутрішню соціальну тематику, це, зокрема, може свідчити про:

    • мало приводів для оптимістичних сюжетів замість декларованих швидких перемог;
    • посилення цензури публікації власних коментарів військкорів через їхнє неодноразове наведення ударів ЗСУ на позиції окупантів;
    • послаблення ідеологічного штурму для подальшого корегування цілей війни, оскільки радикальні прихильники війни в разі негативного для РФ сценарію стануть головною загрозою режиму.

    Нагадаємо, директор російського Ермітажу Михайло Піотровський дав інтерв'ю «Російській газеті», у якій зганьбився заявами про війну в Україні, яку в Росії режим диктатора Путіна наказав називати «спецоперацією». Піотровський у звичному дусі пропагандизму виправдав російську агресію в Україні, назвавши це самоствердженням, та наголосив, що Росія робить «глобальні перетворення».

    Нагадаємо, Дзержинський райсуд Пермі оштрафував на 30 тисяч російських рублів ексрадника губернатора Прикам’я і засновника благодійного фонду «Дедморозим» Дмитра Жебелєва за «дискредитацію Збройних сил РФ».

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    Теги: росія окупанти телебачення ЗСУ РНБО війна Україна населення окупація #stoprussia
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    Росіяни рідше показують репортажі з фронту, стала відома причина