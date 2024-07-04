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Напад на блокпості: у Івано-Франківську чоловік накинувся на представника ТЦК

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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Напад на блокпості: у Івано-Франківську чоловік накинувся на представника ТЦК
56-річний чоловік напав на працівника ТЦК в Івано-Франківську
фото з відкритих джерел

Чоловік наніс працівнику Івано-Франківського міського ТЦК та СП декілька ударів по голові

Прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт проти 56-річного мешканця Надвірнянського району, який звинувачується у нанесенні тілесних ушкоджень середньої тяжкості працівнику Івано-Франківського міського ТЦК та СП. Про це повідомили в Івано-Франківській обласній прокуратурі. 

«Між одним із пасажирів та військовослужбовцем виник словесний конфлікт, у ході якого обвинувачений наніс службовій особі удари по голові, чим спричинив тілесні ушкодження середнього ступеня тяжкості», – йдеться в повідомленні.

Інцидент стався у березні цього року на одному з мобільних блокпостів міста. Під час оповіщення пасажирів маршрутного автобуса про мобілізаційні заходи між військовослужбовцем та одним із пасажирів виник конфлікт. В результаті обвинувачений завдав працівнику ТЦК та СП ударів по голові, спричинивши травми середньої тяжкості.

Чоловіку загрожує обмеження або позбавлення волі на строк від трьох до п'яти років за ч. 2 ст. 350 Кримінального кодексу України.

Також Головне управління розвідки ідентифікувало 36 росіян, які причетні до ударів ракетами «Кинджал» по Україні. «Оперативники та аналітики Головного управління розвідки Міністерства оборони України ідентифікували 29 осіб командного, льотного та технічного складу 44-го окремого авіаційного полку особливого призначення дальньої авіації військово-повітряних сил повітряно-космічних сил ЗС РФ», – йдеться у повідомленні.

До слова, аеробалістична ракета «Кинджал» збивається лише одним ЗРК (Patriot), яких недостатньо, аби захистити весь повітряний простір України. Саме тому ця ракета є найскладнішою для ураження. Це стверджує командир зенітного ракетного підрозділу Протиповітряних сил, Герой України Кирило Перетятько в інтерв'ю «Главкому».

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Теги: військомат чоловік автобус конфлікт ТЦК обмеження

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