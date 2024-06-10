Чому українці не поспішають до РАЦСу? Психолог дала відповідь

Наші бабусі та прабабусі цінували чоловіків і брали шлюб ще й тому, що вижити самій, а особливо у селі, було неможливо.

Марина Діденко: «Є декілька кейсів, коли людина сама, і їй так комфортно. Але я б сказала, що це виняток з правил, а не тенденція»

У нашому суспільстві розуміння необхідності мати пару переоцінене. У часи наших бабусь люди поспішали створювати см’ї, бо разом було легше вести господарство. Зараз же люди вступають у стосунки для підвищення якості життя. І це, напевно, принципова різниця між побудовою сім’ї нашого покоління та покоління наших бабусь–дідусів. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповіла кандидатка психологічних наук Марина Діденко.

Людина – істота соціальна, і вона потребує інших людей, зазначає психологиня. Нам потрібне парування для продовження роду. Проте не всі пари нині продовжують рід, бо змінюються цінності.

«Раніше треба було об'єднатися в пару для того, щоб вижити, бо людина сама не вижила б – ні чоловік, ні жінка. А раз такого немає, людина може мати якісне життя, живучи сама. Якщо їй так комфортно, то чому ні? Я зустрічала таких людей, але дуже мало», – зазначає Марина Діденко.

Як правило, розповідає психологиня, на консультаціях люди, навпаки, говорять про те, що їм не вистачає стосунків і що вони сублімують свою енергію в роботу, творчість, інше. «Однак є декілька кейсів, коли людина сама, і їй так комфортно. Але я б сказала, що це виняток з правил, а не тенденція», – зауважує психологиня.

На думку Марини Діденко, розуміння необхідності мати пару у нашому суспільстві переоцінене.

«Я б говорила, що пара потрібна, якщо ти маєш якісні стосунки, які тебе підтримують, збагачують, наповнюють. Якщо це стосунки токсичні, руйнівні, то людині здоровіше бути одній», – зазначає вона.

Необхідність перебувати у парі, мати стосунки також багато в чому залежить від місця проживання, соціального статусу людини, її професійної реалізації, додає експертка.

Діденко зазначає, що у часи наших бабусь чимало населення України проживало в селі, а у селі жінка сама город не обробить, хазяйство не потягне. «Якщо ми говоримо про міського жителя, то йому для якісного проживання, як правило, не потрібен партнер або партнерка. Ми можемо вести свій побут самостійно, можемо замовити будь–яку послугу з ремонту, якщо маємо гроші, можемо купити собі пральну машину, посудомийку, робити самостійно побутові справи або за допомогою певних сервісів», – додає вона.

Отже, зазначає психологиня, зараз люди вступають у стосунки для підвищення якості життя. «І це, напевно, принципова різниця між побудовою сім’ї нашого покоління та покоління наших бабусь–дідусів», – підсумовує Марина Діденко.

Нагадаємо, Уряд ухвалив постанову про реєстрацію шлюбу онлайн. Тепер українці зможуть одружуватися в застосунку «Дія». Про це в суботу, 30 березня, повідомило Міністерство цифрової трансформації.

Раніше повідомлялося, що понад 186 тисяч шлюбів було зареєстровано в Україні у 2023 році за даними Міністерства юстиції України. Розлучень та шлюбних договорів побільшало, проте їх все одно менше, ніж до початку великої війни.