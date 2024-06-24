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Євросоюз готує новий сюрприз росіянам? Фінляндія розповіла про плани щодо санкцій

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Євросоюз готує новий сюрприз росіянам? Фінляндія розповіла про плани щодо санкцій
Європа не залишить Росію без нового пакету санкцій
фото із відкритих джерел

Фінляндія анонсувала швидкий початок роботи над 15-м пакетом санкцій проти РФ

Країни Євросоюзу почнуть працювати над 15-тим пакетом санкцій проти Росії одразу після ухвалення 14-го пакету обмежень. Про це заявила міністр закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен після прибуття на зустріч глав МЗС ЄС у Люксембурзі.

«Я рада 14-му пакету санкцій. Так, його обговорення зайняло багато часу.  Звичайно, робота над наступним пакетом почнеться негайно», – сказала голова зовнішньополітичного відомства.

Як повідомлялося, 20 червня посли ЄС погодили 14-й пакет санкцій проти Росії. 24 червня країни Європейського Союзу офіційно запровадили 14-й пакет санкцій проти Росії. До пакета потрапили 116 фізичних і юридичних осіб.

Представники 27 країн Євросоюзу понад місяць обговорювали новий пакет санкцій. Обмеження включають заборону на перевалку російського зрідженого природного газу і план притягнення операторів ЄС до відповідальності за порушення санкцій дочірніми компаніями й партнерами з третіх країн.

Як повідомляв високий представник ЄС Жозеп Боррель, новий, 14-й пакет санкцій Євросоюзу проти Росії торкнеться військово-промислового комплексу, фінансових послуг та енергетичного сектора.

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Теги: міністр Єврокомісія санкції Фінляндія Європейський союз Боррель обмеження

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