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Ракетний обстріл Києва. Те, що відбулося в ніч на 16 травня – історична подія

glavcom.ua
Остання масована ракетна атака росіян мала вигляд стрес-тесту для української ППО
фото з відкритих джерел

Команда «Аналоговнєт» програла з рахунком 0:18

У зведенні за 16 травня Міноборони РФ після потужної «кинджальної» атаки на Київ відрапортувало у звичному режимі: «спецоперація йде за планом демілітаризації»: ворог розбитий, західна зброя знищена, наша – найкраща, перемога буде за нами.

Насправді те, що відбулося в ніч на 16 травня можна назвати історичною подією.

По-перше, з боку росіян ракетна атака дійсно виглядала як стрес-тест ППО ЗСУ. Загалом 18 ракет з різних напрямків було запущено таким чином, щоб одночасно вдарити по столиці України. Після нещодавно збитого самотнього «Кинджалу» росіяни хотіли перевірити, чи впорається Київ зі значно більшою їх кількістю. Перевірили. Впорався.

«Калібри» – не вразили. Shahedи також вже не «змінюють правила гри». То ж залишилися лише «Кинджали». Запустили їх одразу шість штук (разом із 9-ма «Калібрами», трьома «Іскандерами» та С-400). Жодного підтвердження оголошених успіхів (хоча б на рівні фото чи відео пожежі) надано не було. Запропонували вірити на слово. Ніхто, звісно, не повірив. 

Саме тому для того, щоб приховати свою поразку з розгромним рахунком 0:18, була негайно вигадана хоч якась «переможка» у вигляді нібито знищення ЗРК Patriot та перехоплення ракет Storm Shadow.

По-друге, «Кинджали», нагадаємо, є носіями ядерної зброї, які мали б не тільки проривати ПРО будь-якої країни, а й уражати авіаносці. З огляду на це, київський розгром московського «аналоговнет» взагалі має ганебний вигляд. У тому числі на світовому ринку озброєнь.

По-третє, крім чергового розвінчання путінського мультиплікаційного міфу, Росії доведеться розпрощатися з мріями про переговори. Багато експертів припускають, що цей удар був спрямований також для того, аби справити враження на Китай, чий спецпредставник Лі Хуей мав приїхати до Києва. Мовляв, «міць російської зброї» мала б спонукати Пекін примусити Україну стати більш поступливою у питанні мирних переговорів. І тут така халепа. 

По-четверте, на тлі зухвалої атаки двох жалюгідних дронів по Кремлю (із подальшою видовищною пожежею над куполом Сенатського палацу), москвичі зі своїми «чотирма кільцями ППО» вже тихо заздрять киянам.

Тому у Міноборони України відреагували на цю «переможку» дуже дотепно, назвавши «пресслужбу міноборони РФ потужнішою, ніж армії багатьох країн. Росії навіть не потрібна армія, щоб завоювати весь світ; її державних ЗМІ та спікера міноборони Конашенкова більш ніж достатньо».

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Теги: окупанти зброя обстріл ракета

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