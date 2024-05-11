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Розвідка ідентифікувала окупантів, які обстрілюють «Кинджалами» Україну

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Розвідка ідентифікувала окупантів, які обстрілюють «Кинджалами» Україну
Розвідники дізналися імена російських пілотів, які обстрілюють територію України «Кинджалами»
фото з відкритих джерел

44 окремий авіаційний полк особливого призначення дальньої авіації (в/ч 83122) було сформовано 1 грудня 2021 року

Головне управління розвідки ідентифікувало 36 росіян, які причетні до ударів ракетами «Кинджал» по Україні. Про це повідомляє ГУР.

«Оперативники та аналітики Головного управління розвідки Міністерства оборони України ідентифікували 29 осіб командного, льотного та технічного складу 44-го окремого авіаційного полку особливого призначення дальньої авіації військово-повітряних сил повітряно-космічних сил ЗС РФ», – йдеться у повідомленні.

Крім того, розвідники ідентифікували сім офіцерів з-поміж технічного персоналу полку.

44 окремий авіаційний полк особливого призначення дальньої авіації (в/ч 83122) було сформовано 1 грудня 2021 року. Місце постійної дислокації – аеродром «Саваслейка» Нижньогородської області РФ. Полк має двохескадрильну структуру, штатно до 24 літаків – винищувачів-перехоплювачів дальньої дії МіГ-31К.

Встановлено також і бортові номери літаків МіГ-31К зі складу полку: RF-20862, RF-03230, RF-20882, RF-03231, RF-03234, RF-19275, RF-94268, RF-42251, RF-42253, RF-20867, RF-20883.

Зі списком ідентифікованих російських воєнних злочинців можна ознайомитись за посиланням.

Як повідомлялося, одною з найбільш поширених причин повітряних тривог по всій Україні є зліт винищувачів МіГ-31К з аеродрому в селі Саваслейка Нижньогородської області РФ. Ці літаки можуть нести на собі ракети «Кинджал», які важко перехопити системам ППО. Попри використання високотехнологічної зброї у Саваслейці, само село є дуже занедбаним.

До слова, у Росії залишилося 45 одиниць нових крилатих ракет Х-69, якою раніше окупанти знищили найпотужнішу електростанцію Київщини Трипільську ТЕС.

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Теги: розвідка війна обстріл пілот винищувач ГУР російська ракета

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