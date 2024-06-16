Енергетики розповіли про графіки відключень світла на 17 червня

Графіки діятимуть з 8:00 до 24:00

За вказівкою «Укренерго», 17 червня по всій Україні знову діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії. Про це повідомила пресслужба компанії.

Усі обленерго застосовуватимуть графіки з 08:00 до 24:00. А втім, «Укренерго» зауважило, що з 11:00 до 22:00 обмеження діятимуть для більшої кількості споживачів, ніж в інші години.

Причиною таких графіків енергетики назвали прогнозоване зростання споживання на початку робочого тижня.

Водночас живлення обʼєктів критичної інфраструктури не обмежують.

Нагадаємо, наступного тижня ситуація в українській енергосистемі буде відчутно складнішою, ніж цього. Про це заявив голова правління НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький.

Також ДТЕК працює з 10 країнами Європи, щоб привезти обладнання для відновлення енергетики.