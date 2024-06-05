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Байден підписав указ про тимчасове закриття південного кордону з Мексикою

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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Байден підписав указ про тимчасове закриття південного кордону з Мексикою
Байден заявив, що цей указ є вимушеним кроком через відмову республіканців у Конгресі ухвалити міграційну реформу
фото: Reuters

Заборону буде призупинено, коли кількість арештів упродовж трьох тижнів не перевищуватиме 1500

Президент США Джо Байден підписав указ, спрямований на обмеження прибуття мігрантів на кордон США та Мексики. Про це пише Reuters. 

Одразу після півночі набуває чинності норма, згідно з якою мігрантів, спійманих на незаконному перетині кордону, оперативно повертатимуть назад до Мексики. У Міністерстві внутрішньої безпеки США повідомили, що винятки буде зроблено для дітей без супроводу, людей, які стикаються з серйозними загрозами для здоров’я чи безпеки, а також жертв торгівлі людьми.

Під час прес-конференції в Білому домі Байден сказав, що доступ до притулку залишатиметься доступним для мігрантів, які зареєструвалися на прийом за допомогою програми, відомої як CBP One, або скористалися іншими легальними шляхами замість нелегального перетину.

«Ця дія допоможе нам отримати контроль над нашим кордоном і навести лад  у процесі. Заборона залишатиметься в силі, допоки кількість людей, які намагаються в’їхати нелегально, не зменшиться до рівня, яким зможе ефективно керувати наша система», – сказав Байден.

Передбачається, що якщо протягом тижня кількість людей, які намагатимуться перейти кордон, перевищуватиме 2500 на день, то всіх нелегальних мігрантів одразу ж депортуватимуть без можливості подати заявку про політичний або гуманітарний притулок. Заборону буде призупинено, коли кількість арештів упродовж трьох тижнів не перевищуватиме 1500. Згідно з останніми даними, у квітні на кордоні США заарештовували в середньому 4300 осіб на день. 

Поки що це найжорсткіший захід у міграційній сфері з боку президента-демократа. Сам Байден заявив, що це вимушений крок через відмову республіканців у Конгресі ухвалити міграційну реформу. Указ Байдена вже піддали критиці представники обох партій. 

Лі Гелернт, адвокат Американського союзу громадянських свобод, заявив, що вони мають намір подати до суду через нові обмеження. Група та інші організації захисту прав іммігрантів закидають Байдену провадження подібної до Трампа політики і відступ від юридичних зобов’язань США щодо шукачів притулку. Республіканці також розкритикували дії Байдена як політично мотивовані та недостатні.

Нагадаємо, у січні штат Техас кинув виклик президенту США Джо Байдену в питанні кордону з Мексикою та пропонував грошову винагороду добровольцям військового департаменту Техасу для охорони кордону. Адміністрація штату прагне «розмістити засоби охорони кордону в зонах підвищеної загрози, щоб позбавити злочинні організації можливості нелегально переміщувати наркотики і людей до Техасу». Як повідомляється на сайті військового відомства Техасу, добровольці працюватимуть з ним на повну ставку і отримуватимуть до $55 на день.

Це відбувається на тлі постійної напруженості між губернатором Грегом Ебботтом і адміністрацією Байдена щодо кордону з Мексикою, через який до Штатів потрапляють сотні тисяч мігрантів. 26 січня Верховний суд став на бік адміністрації Байдена і постановив, що агенти федерального прикордонного патруля мають право зняти колючий дріт, встановлений за наказом Еббота біля прикордонного міста Ігл-Пасс.

До слова, у штаті Техас на кордоні США та Мексики для боротьби з потоком незаконних мігрантів розпочалося будівництво військового табору на 2,3 тис. осіб.

Читайте також: Техас проти Байдена. Що відбувається у США?
Теги: кордон притулок обмеження США Мексика

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