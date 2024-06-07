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Адмірал НАТО: Україна не повинна мати обмеження на удари по РФ

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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Адмірал НАТО: Україна не повинна мати обмеження на удари по РФ
Роб Бауер підтримав дозвіл на удари західною зброєю по Росії від низки країн
фото: Reuters

Бауер заявив, що право збройних конфліктів не містить жодних обмежень щодо дальності ударів

Голова Військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер вважає, що Україна повинна мати право завдавати ударів по території Росії західною зброєю без обмеження дальності, щоб ефективно обороняти себе. Про це він сказав в інтерв'ю The Washington Post.

Бауер підтримав дозвіл на удари західною зброєю по Росії від низки країн. Свою думку він пояснив військовою логікою.

«Право збройних конфліктів не містить жодних обмежень щодо дальності. Тож із військового погляду, знову ж таки, якщо ціль розташована вглибині Росії, то потрібно завдати удару по цій цілі. Наприклад, літаках, які злітають з аеродрому в глибині Росії», – пояснив він.

Голова Військового комітету Альянсу пояснив, що збільшення далекобійності зброї в Україні ускладнило тилове забезпечення російських сил.

«І якщо ви відтісните росіян вглиб Росії, це ускладнить для них боротьбу», - зауважив Брауер.

Він також звернув увагу на те, що Захід повинен не допустити шантажу зі сторони російського диктатора Володимира Путіна «червоними лініями», позаяк це лише давало Росії час зміцнити оборону й посилити позиції в Україні.

«Тому ми повинні бути обережними, щоб не переходити знову і знову до цієї ідеї, що все є червоною лінією, що все є ескалацією. Путін брехав практично про все», – вважає адмірал НАТО.

Нагадаємо, Україна повинна мати право бити по цілях на території країни-агресорки РФ, адже це – самооборона. Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг в інтерв'ю «Радіо Свобода».

Він привітав рішення партнерів дозволити Україні використовувати надану західну зброю для ударів по Росії для захисту Харкова. Столтенберг наголосив, що Україна повинна мати змогу захищатися.

Як повідомлялося, 31 травня, США вперше офіційно підтвердили дозвіл для України застосовувати американську зброю проти РФ.

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Теги: Україна обмеження зброя

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