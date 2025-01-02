Апеляція залишила без змін тюремний вирок для експосадовця Держекспортконтролю

Колегія суддів Апеляційної палати залишила вирок ВАКС без змін, апеляційну скаргу захисників – без задоволення

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду підтвердила вирок, яким до 10,5 років позбавлення волі засудили колишнього заступника директора Департаменту державної експертизи Державної служби експертного контролю України Сергія Головатого. Про це повідомляє прес-служба АП ВАКС, не зазначаючи прізвища обвинуваченого.

За інформацією «Слово і діло», йдеться саме про Головатого, якого визнали винуватим в одержанні неправомірної вигоди. Йому призначили покаранням 10,5 років позбавлення волі із забороню після відбуття основного покарання обіймати певні посади протягом трьох років з позбавленням рангу державного службовця та конфіскацією всього належного йому майна.

«2 січня 2025 року Апеляційна палата ВАКС залишила в силі вирок ВАКС від 22.12.2023, яким колишнього посадовця Державної служби експортного контролю України (Держекспортконтролю) визнано винуватим за ч. 4 ст. 368 КК України. За результатами розгляду колегія суддів Апеляційної палати залишила вирок ВАКС без змін, апеляційну скаргу захисників – без задоволення», – йдеться в рішенні.

У ВАКС нагадали, що особа, перебуваючи на посаді заступника директора Департаменту – начальника відділу державної експертизи міжнародних передач апаратури керування, електрообладнання та товарів подвійного використання Державної служби експортного контролю України, вимагала від підприємства 250 тис. доларів США неправомірної вигоди.

За вказані кошти посадовець обіцяв прийняти рішення в інтересах згаданого підприємства щодо його реєстрації як суб’єкта здійснення міжнародних передач товарів, які підлягають державному експортному контролю, та надати дозвіл на експорт товарів подвійного призначення за кордон.

На час затримання правоохоронними органами державний службовець отримав 125 тис. доларів США, які були вилучені за місцем його проживання та в автомобілі.

Обвинувальний акт було направлено до суду у 2016 році.

Нагадаємо, Вищий антикорупційний суд (ВАКС) оголосив вироки сімом посадовцям державної госпрозрахункової зовнішньоторговельної та інвестиційної фірми «Укрінмаш», яка є структурним підрозділом державної компанії «Укроборонпром», у справі щодо розтрати майже 3,5 млн грн двох державних підприємств.

До слова, президент України Володимир Зеленський підписав зміни до Закону «Про судоустрій і статус суддів», які стосуються складання кваліфікаційного іспиту. Згідно з документом, для претендентів на посади в апеляційних судах та Вищому антикорупційному суді скасовується складний тест на IQ із 75% прохідним балом. Відтепер Вища кваліфікаційна комісія суддів (ВККС) самостійно визначатиме цей показник.