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У Києві собака вчепилась зубами в обличчя дівчині: як суд покарав власника

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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У Києві собака вчепилась зубами в обличчя дівчині: як суд покарав власника
Обвинувачений власник вівчарки визнав свою вину в повному обсязі
фото з відкритих джерел

Прокурор у суді довів, що чоловік, вигулюючи собаку породи середньоазіатська вівчарка, яка віднесена до небезпечних порід собак, зобов'язаний був одягти на неї намордник 

У столиці суд виніс вирок 50-річному чоловіку, власнику середньоазіатської вівчарки, яка завдала травм 25-річній дівчині. Собака без повідка та намордника напала на потерпілу, коли та захищала свого пса. Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

«Прокурор у суді довів, що чоловік, вигулюючи у дворі багатоповерхівки собаку породи середньоазіатська вівчарка, яка віднесена до небезпечних порід собак, зобов'язаний був одягти на неї намордник та тримати на повідку. Натомість власник залишив вівчарку без нагляду, а сам пішов у супермаркет», – йдеться в повідомленні.

Оскільки обвинувачений залишив собаку саму, вона, побачивши іншого пса, кинулась на нього. Потерпіла, захищаючи свою тварину, прикрила її собою. В цей час вівчарка вчепилась зубами в обличчя дівчини, спричинивши їй травми середньої тяжкості. Перехожі побачили це та кинулись відтягувати пса від дівчини.

Обвинувачений власник вівчарки визнав свою вину в повному обсязі, добровільно відшкодовує моральну та матеріальну шкоду потерпілій.

Вироком Деснянського районного суду Києва чоловіка визнано винним у необережному спричиненні потерпілій середньої тяжкості тілесного ушкодження та засуджено до двох років позбавлення волі та призначено один рік іспитового строку.

Нагадаємо, у селі Табаки Одеської області 39-річну жінку покусав алабай. Від отриманих травм потерпіла померла на місці події до приїзду швидкої допомоги, яку викликали сусіди.

Собаку довелося застрелити, щоби підступитися до потерпілої.

Правоохоронці закликають власників тварин відповідально ставитися до утримання домашніх улюбленців, особливо якщо це собаки, які належать до переліку небезпечних порід.

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Теги: тварини прокурор чоловік вирок супермаркет Київ

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