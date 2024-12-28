Двоє чоловіків загинули в Тисі. Гіду, що кинув їх тонути, загрожує в’язниця

Один із підозрюваних супроводжував групу безпосередньо до берега Тиси

Два чоловіки загинули під час перетинання Тиси. Організаторам незаконної схеми повідомили про підозру. Про це інформує Офіс генерального прокурора.

За процесуального керівництва Закарпатської обласної прокуратури пʼятьом громадянам повідомлено про підозру в організації незаконного переправлення через державний кордон, вчиненої групою осіб небезпечним для життя та здоров’я способом.

За даними слідства, жителі Закарпатської та Івано-Франківської областей під час дії воєнного стану за гроші організовували незаконне переправлення чоловіків призовного віку до Румунії. Вартість «послуг» становила 7-10 тисяч доларів з особи.

У квітні 2024 року одна з таких спроб закінчилася трагічно – двоє осіб з групи, які перетинали кордон вплав через річку Тиса, потонули. Їх тіла виявили на березі річки на території Тячівського та Хустського районів. Один чоловік досі вважається зниклим безвісти. Іншим вдалося дістатися Румунії.

Маршрут незаконного переправлення розпочинався у селі Бедевля Тячівського району. Підозрювані достовірно знали, що навесні річка є повноводною, тому піший перехід на цій ділянці кордону неможливий. Однак «клієнтам» цю інформацію не повідомили й навпаки запевняли їх про безпечність переходу річки на обраній ними локації.

Один із підозрюваних супроводжував групу безпосередньо до берега Тиси. Однак, коли чоловіки вже зайшли у воду, почали кликати на допомогу та тонути, супровідник поїхав із місця події.

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Наразі пʼятьом фігурантам обрали запобіжні заходи – тримання під вартою із визначенням розміру застави. Її загальна сума для усіх склала 35,4 млн гривень.

Також у межах слідства правоохоронці вилучили майно підозрюваних.

Раніше ДПСУ розповіла, тіла скількох чоловіків виявили у Тисі з лютого 2022 року.

Нагадаємо, 17 грудня в річці Тиса було виявлено тіло чоловіка. Потопельником виявився 39-річний громадянин України з Київщини. Ймовірно, що чоловік став жертвою переправників, які заради наживи за організацію незаконного перетину кордону військовозобов’язаними особами наражають своїх «клієнтів» на смертельну небезпеку.

Окрім цього, в Румунії врятували 28-річного українця Владислава Дуду, який провалився у гірську ущелину. Коли рятувальники знайшли чоловіка, виявилося, що в нього під курткою було кошеня, на ім'я Персик.

До слова, контррозвідка Служби безпеки викрила 52-річного жителя Житомирської області, який був адміністратором одного із телеграм-каналів «схем для ухилянтів» та співпрацював із ФСБ РФ. Співробітники СБУ затримали його у серпні цього року, коли він у ластах намагався перепливти ділянку річки Дніпро на кордоні з Білоруссю, щоб потім переїхати до РФ.

Раніше прикордонники Волинського загону припинили у пункті пропуску «Ягодин» спробу незаконного переправлення осіб через кордон. У багажнику автобуса виявили двох чоловіків, які мали намір потрапити до Польщі.