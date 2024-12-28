Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

Двоє чоловіків загинули в Тисі. Гіду, що кинув їх тонути, загрожує в’язниця

Надія Карбунар
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Двоє чоловіків загинули в Тисі. Гіду, що кинув їх тонути, загрожує в’язниця
Наразі пʼятьом фігурантам обрали запобіжні заходи – тримання під вартою із визначенням розміру застави
фото: Офіс генерального прокурора/Facebook

Один із підозрюваних супроводжував групу безпосередньо до берега Тиси

Два чоловіки загинули під час перетинання Тиси. Організаторам незаконної схеми повідомили про підозру. Про це інформує Офіс генерального прокурора.

За процесуального керівництва Закарпатської обласної прокуратури пʼятьом громадянам повідомлено про підозру в організації незаконного переправлення через державний кордон, вчиненої групою осіб небезпечним для життя та здоров’я способом.

За даними слідства, жителі Закарпатської та Івано-Франківської областей під час дії воєнного стану за гроші організовували незаконне переправлення чоловіків призовного віку до Румунії. Вартість «послуг» становила 7-10 тисяч доларів з особи.

Двоє чоловіків загинули в Тисі. Гіду, що кинув їх тонути, загрожує в’язниця фото 1

У квітні 2024 року одна з таких спроб закінчилася трагічно – двоє осіб з групи, які перетинали кордон вплав через річку Тиса, потонули. Їх тіла виявили на березі річки на території Тячівського та Хустського районів. Один чоловік досі вважається зниклим безвісти. Іншим вдалося дістатися Румунії.

Двоє чоловіків загинули в Тисі. Гіду, що кинув їх тонути, загрожує в’язниця фото 2

Маршрут незаконного переправлення розпочинався у селі Бедевля Тячівського району. Підозрювані достовірно знали, що навесні річка є повноводною, тому піший перехід на цій ділянці кордону неможливий. Однак «клієнтам» цю інформацію не повідомили й навпаки запевняли їх про безпечність переходу річки на обраній ними локації.

Один із підозрюваних супроводжував групу безпосередньо до берега Тиси. Однак, коли чоловіки вже зайшли у воду, почали кликати на допомогу та тонути, супровідник поїхав із місця події.

5 фото
На весь екран

Наразі пʼятьом фігурантам обрали запобіжні заходи – тримання під вартою із визначенням розміру застави. Її загальна сума для усіх склала 35,4 млн гривень.

Також у межах слідства правоохоронці вилучили майно підозрюваних.

Раніше ДПСУ розповіла, тіла скількох чоловіків виявили у Тисі з лютого 2022 року. 

Нагадаємо, 17 грудня в річці Тиса було виявлено тіло чоловіка. Потопельником виявився 39-річний громадянин України з Київщини. Ймовірно, що чоловік став жертвою переправників, які заради наживи за організацію незаконного перетину кордону військовозобов’язаними особами наражають своїх «клієнтів» на смертельну небезпеку.

Окрім цього, в Румунії врятували 28-річного українця Владислава Дуду, який провалився у гірську ущелину. Коли рятувальники знайшли чоловіка, виявилося, що в нього під курткою було кошеня, на ім'я Персик.

До слова, контррозвідка Служби безпеки викрила 52-річного жителя Житомирської області, який був адміністратором одного із телеграм-каналів «схем для ухилянтів» та співпрацював із ФСБ РФ. Співробітники СБУ затримали його у серпні цього року, коли він у ластах намагався перепливти ділянку річки Дніпро на кордоні з Білоруссю, щоб потім переїхати до РФ. 

Раніше прикордонники Волинського загону припинили у пункті пропуску «Ягодин» спробу незаконного переправлення осіб через кордон. У багажнику автобуса виявили двох чоловіків, які мали намір потрапити до Польщі.

Читайте також:

Теги: прикордонники гроші Дніпро прокурор потонули рятувальники річка чоловік кордон майно

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Протягом дня російські загарбники загалом здійснили 169 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області
Є жертва та руйнування: ОВА повідомила про наслідки обстрілів на Сумщині
Вчора, 04:54
Хамзат Кадиров є секретарем Радбезу Чечні, саме він відзвітував про збиття всіх БпЛА над регіоном
Кадиров нагородив свого племінника, причетного до збиття літака в Казахстані
Вчора, 03:37
Після ранкової атаки у Дніпрі залишаються певні проблеми з теплопостачанням лівобережної частини міста
Через ворожу атаку у Дніпрі проводиться евакуація однієї з лікарень
25 грудня, 21:34
З 16 грудня в Україні діють нові графіки відключень
В Україні запроваджено екстрені відключення світла
23 грудня, 14:44
Чоловік мав дружину, жив звичайним сімейним життям, а перед самою поїздкою за кордон вирішив розлучитися
Киянин назвався Олександрою і переконував прикордонників, що з дитинства відчуває себе жінкою
21 грудня, 16:20
Святвечірні традиції
Чортзнащо, або Кутя з халвою
20 грудня, 22:14
17 грудня капітан танкера «Волгонефть-109» подав сигнал лиха
Третій танкер РФ з мазутом подав сигнал лиха в Чорному морі
17 грудня, 15:12
Асад мав чіткий план щодо забезпечення свого майбутнього
Почалося «полювання» за закордонними активами родини Асада – WSJ
16 грудня, 11:08
«Якщо партія заборонена судом, але не ліквідована як юридична особа, вона повинна звітувати, як і інші політичні сили», – вважають у НАЗК
Партійне прокляття. НАЗК взялося за Вітренко, Корчинського, Бойка та Ванникову Судові хроніки
5 грудня, 10:45

Кримінал

Двоє чоловіків загинули в Тисі. Гіду, що кинув їх тонути, загрожує в’язниця
Двоє чоловіків загинули в Тисі. Гіду, що кинув їх тонути, загрожує в’язниця
Підозрюваний 700 разів відвідував форум зброярів – адвокатка сімʼї Фаріон про нові деталі у справі
Підозрюваний 700 разів відвідував форум зброярів – адвокатка сімʼї Фаріон про нові деталі у справі
Групове зґвалтування 14-річної на Закарпатті: справа знову затягується
Групове зґвалтування 14-річної на Закарпатті: справа знову затягується
Заробляли на ухилянтах: проведено 39 обшуків у працівників ТЦК та ВЛК на Харківщині
Заробляли на ухилянтах: проведено 39 обшуків у працівників ТЦК та ВЛК на Харківщині
Суд обрав запобіжний захід для депутата Львівської облради, який ховав гроші в унітазі
Суд обрав запобіжний захід для депутата Львівської облради, який ховав гроші в унітазі
Агентурна мережа ГРУ планувала масштабні диверсії на «Укрзалізниці»
Агентурна мережа ГРУ планувала масштабні диверсії на «Укрзалізниці»

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
133K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 28 грудня: ситуація на фронті
47K
Карта повітряних тривог України онлайн 28 грудня 2024
12K
Стала відома вартість ремонту кабелів зв'язку між Фінляндією та Естонією
8115
Найкращого шахіста дискваліфіковано з Чемпіонату світу через те, що він прийшов в джинсах
4653
«Це стане історичною подією». Financial Times спрогнозувала, як зміниться ринок автомобілів у 2025 році
4169
Визначено найуспішнішу валюту 2024 року

Новини

Суд обрав запобіжний захід для антикорупціонера Лємєнова у справі про ухиляння від армії
Сьогодні, 12:33
Туман і ожеледь: прогноз погоди на 28 грудня
Сьогодні, 06:00
28 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Подекуди туман та слабка ожеледь: прогноз погоди на 27 грудня
Вчора, 06:00
27 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05
У роботі ChatGPT стався глобальний збій: що відомо
26 грудня, 23:02

Прес-релізи

GET Business Festival об’єднав український бізнес заради розвитку під час війни
GET Business Festival об’єднав український бізнес заради розвитку під час війни
16 грудня, 13:47
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua