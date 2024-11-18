Розтрата 3,5 млн підприємства «Укроборонпрому»: суд виніс вирок семи чиновникам

Суд дав чиновникам від семи до восьми років в'язниці за розтрату коштів «Укроборонпрому»

ВАКС виправдав колишнього гендиректора «Укрінмашу» від звинувачень у розтраті майна, але визнав його винним у службовому підробленні

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) оголосив вироки сімом посадовцям державної госпрозрахункової зовнішньоторговельної та інвестиційної фірми «Укрінмаш», яка є структурним підрозділом державної компанії «Укроборонпром», у справі щодо розтрати майже 3,5 млн грн двох державних підприємств. Про це повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП).

Шістьох осіб, серед яких колишні та чинні керівники і посадовці «Укрінмашу», а також посадові особи іноземної компанії визнані винними у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України. Їм призначено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до восьми років із позбавленням права обіймати посади, пов’язані з організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими повноваженнями.

Також суд конфіскував частину майна, яке належить указаним особам.

Водночас суд звільнив осіб від відбування покарання за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, у звʼязку із закінченням строків давності.

Також ВАКС виправдав колишнього гендиректора «Укрінмашу» від звинувачень у розтраті майна, але визнав його винним у службовому підробленні. За вироком суду, йому призначено покарання у вигляді двох років позбавлення волі, проте звільнено від покарання у зв'язку із закінченням строків давності.

Слідство встановило, що у 2014–2016 роках керівники та посадові особи «Укрінмашу» спільно з представниками іноземної компанії, яка мала забезпечити укладення зовнішньоекономічних угод та їх виконання, організували безпідставне укладення угод із супроводу зовнішньоекономічних контрактів, складання завідомо неправдивих актів виконаних робіт та подальше незаконне перерахування коштів.

Як наслідок, державному підприємству завдано майже 3,5 млн грн шкоди – саме стільки коштів було незаконно перераховано на виконання вищевказаних угод.

Нагадаємо, у жовтні цього року новим генеральним директором акціонерного товариства «Укроборонпром» став Олег Гуляк.

Раніше експрацівника «Укроборонпрому» було засуджено до 15 років позбавлення волі за держзраду.

До слова, «Укроборонпром» посів 49 сходинку у рейтингу найбільших за виторгом оборонних компаній світу.