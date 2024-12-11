Ізраїльські військові заявили, що знищили більшість запасів стратегічної зброї Сирії

За даними ізраїльських військових, удари були нанесені по більшості стратегічних запасів зброї в Сирії, а також по виробничих об'єктах в містах Дамаск, Хомс, Тартус, Латакія і Пальміра

Удари по Сирії спрямовані на знищення стратегічних озброєнь і військової інфраструктури, щоб їх не використали повстанці

Ізраїль заявив, що за останні 48 годин завдяки авіаударам військові знищили більшість запасів стратегічної зброї Сирії. Про це пише Reuters.

Зокрема, ізраїльські військові зазначили, що після падіння уряду Башара Асада їхні літаки здійснили понад 350 ударів по цілях, включаючи зенітні батареї, військові аеродроми, місця виробництва зброї, бойові літаки й ракети. Також ракетні кораблі завдали ударів по сирійських військово-морських об'єктах в порту Аль-Байда і в порту Латакія, де було 15 сирійських військово-морських кораблів.

Як стверджують ізраїльські офіційні особи, удари по Сирії спрямовані на знищення стратегічних озброєнь і військової інфраструктури, щоб їх не використали повстанці.

«Ми не маємо наміру втручатися у внутрішні справи Сирії, але ми чітко маємо намір робити те, що необхідно для забезпечення нашої безпеки», – заявив прем'єр-міністр Біньямін Нетаньягу.

За даними ізраїльських військових, удари були нанесені по більшості стратегічних запасів зброї в Сирії, а також по виробничих об'єктах в містах Дамаск, Хомс, Тартус, Латакія і Пальміра. Були знищені ракети Скад і крилаті ракети, а також ракети класу море-море, безпілотники, пускові установки й вогневі позиції.

Нагадаємо, міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац заявив, що його країна повністю знищила військово-морський флот Сирії.

Окрім того, ізраїльська армія вперше за понад півстоліття перетнула кордон Сирії за межами Голанських висот. ЦАХАЛ взяв під контроль вершину гори Хермон на сирійській стороні кордону. Ймовірно, ізраїльтяни також висунули ще кілька місць, важливих контролю над цим районом. Розгортання наземних військ Ізраїлю за межами демілітаризованої зони в Сирії знаменує значний зсув у політиці Тель-Авіва.

Раніше прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу наказав ізраїльським силам захопити райони Сирії в буферній зоні Голанських висот. Біньямін Нетаньягу сказав, що угода про розмежування з Сирією 1974 року розвалилася, тому він «наказав захопити буферну зону та командні позиції поблизу».

Як повідомлялося, Ізраїль завдав удару по ймовірних об'єктах зберігання хімічної зброї та ракетах дальнього радіуса дії в Сирії, щоб запобігти їхньому потраплянню до ворожих сил.

До слова, Туреччина надасть усебічну підтримку Сирії у перехідний період після звільнення з посади президента арабської країни Башара Асада.