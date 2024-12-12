З ким спілкувалася Крупа і що знайдено в її айфоні? Деталі скандального розслідування

Адвокати підозрюваної голови МСЕК Хмельниччини намагалися скасувати арешт на її майно

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду відмовилася скасовувати арешти, накладені на низку майна підозрюваної у незаконному збагаченні головної лікарки Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяни Крупи. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані судового реєстру.

Під час розгляду клопотань сторони захисту Феміда зупинилася на перегляді арештів телефона та ноутбуків підозрюваної. Як з’ясувалося, вказану техніку було вилучено під час обшуку помешкання сім’ї підозрюваної на підставі ухвали суду. Однак правоохоронцям не вдалось створити повну копію пам`яті мобільного телефону та скопіювати дані ряду додатків, які були виявлені в пам`яті присторю під час його безпосереднього його огляду, у тому числі додатків Telegram, Signal та пошти.

Відповідно до протоколів огляду телефону iPhone 14 Pro Max, що належав Тетяні Крупі, у застосунку Signal слідчі натрапили на чати з обліковими записами, які свідчать про зв`язки підозрюваної з працівниками ДБР, керівництвом прокуратури області, працівниками митниці.

Також у телефоні містилася переписка голови МСЕК Хмельниччини з різними абонентами про оформлення документів щодо інвалідності та про відстрочку різним особам. Іще серед листування було знайдено заяву одного судді Хмельницького апеляційного суду на ім’я міністра охорони здоров’я про дозвіл на виїзд за межі України з метою лікування.

«Суд вважає, що наявні достатні підстави вважати, що все вилучене майно та документи відповідають ознакам речових доказів, тому підлягають арешту з метою забезпечення збереження речових доказів», – сказано в ухвалі апеляційної інстанції.

Додамо, що раніше антикорупційний суд звернув увагу на те, що досі не накладено арешти на 36 об’єктів нерухомості, які належать підозрюваній та членам її сім’ї. Зокрема, 13 об’єктів нерухомості Тетяни Крупи (домоволодіння та 12 земельних ділянок), три об`єкти нерухомості чоловіка Володимира Крупи (житловий будинок та дві земельні ділянки); 18 об’єктів сина Олександра Крупи (квартира, чотири житлові будинки, 13 земельних ділянок) і два приміщення невістки Катерини Крупи. Перелічені активи, за даними слідства, набуті сім’єю та родиною Крупів до початку листопада 2020 року.

Нагадаємо, що 7 жовтня 2024 року Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід керівниці Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяні Крупі. Її відправили під варту на 60 діб (до 3 грудня) із можливістю внесення застави розміром в понад 500 млн грн.

21 листопада Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила під вартою підозрювану, але зменшила розмір застави до 300 млн грн.

28 листопада Вищий антикорупційний суд також залишив у силі арешт Крупи. При цьому Феміда переглянула розмір застави і зменшила до 280 млн грн.

Як повідомляв «Главком», антикорупційний суд задовольнив клопотання прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури і арештував низку майна у кримінальному провадженні за підозрою у незаконному збагаченні голови МСЕК Хмельниччини Тетяни Крупи.

Зокрема, під арештом опинилася готівка у розмірі $93 тис. і 2 тис. євро. Ці гроші було відшукано у робочому кабінеті головлікаря Тетяни Крупи 3 жовтня цього року. Дозвіл на обшук надав слідчий суддя Вінницького міського суду 17 вересня.

Також суд наклав арешт на інше майно, вилучене на робочому місці голови МСЕК Хмельниччини:

документи щодо проєктування будівництва п’яти будинків;

дві коробки із золотими виробами з жовтого металу з білим камінням (браслет та дві сережки);

ноутбук, п’ять флеш-накопичувачів, телефон IPhone10;

роздруковані декларації Тетяни Крупи за 2021, 2022 та 2023 роки, проєкт відповіді на Нацагентство із запобігання корупції, а також довідки про виплату дивідендів.

Крім цього, Феміда арештувала $3,17 млн, 140,2 тис. євро і 1,27 млн грн, вилучених за місцем проживання Тетяни Крупи. Іще серед арештованого – договори купівлі-продажу земельних ділянок Тетяни Крупи, технічна документація на земельні ділянки чоловіка голови МСЕК Володимира Крупи, брендовий годинник Rolex SA - Geneve Suisse і сережки марки Dior joaillerie, а також чорнові записи, медична документація, банківські картки.

Нагадаємо, 4 жовтня 2024 року керівницю Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи (МСЕК) Тетяну Крупу та її сина – на той час начальника обласного Пенсійного фонду Олександра Крупу викрито на незаконному збагачені. Під час обшуків у них знайшли лише готівкою майже $6 млн.

ДБР знайшло $100 тис., низку підроблених медичних документів, списки «ухилянтів» із прізвищами та фіктивними діагнозами у робочому кабінеті керівниці МСЕК. Зокрема, у посадовців працівники ДБР знайшли майже $5 млн 244 тис., €300 тис., понад 5 млн грн, брендові прикраси та коштовності. Під час слідчих дій посадовиця намагалась позбутися частини грошей, викинувши дві сумки з пів мільйоном доларів через вікно.