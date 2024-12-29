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Міністр оборони Словаччини заявив, що Україна має відмовитися від частини території

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Міністр оборони Словаччини заявив, що Україна має відмовитися від частини території
Каліняк заявив, що Україна буде вимушена піти на територіальні поступки
фото з відкритих джерел

Роберт Каліняк запевнив, Словаччина хоче, щоб війна закінчилася

Реальність на місцях вказує на те, що Україні доведеться відмовитися від частини своїх земель. Про це заявив міністр оборони Словаччини Роберт Каліняк в ефірі дискусійної програми V politike, повідомляє Tasr.

Каліняк висловився про те, що, мовляв, в інтересах Словаччини, аби війна негайно закінчилася, а між двома сторонами, які воюють, встановилося перемир'я з подальшими мирними переговорами. За його словами, важливим є те, якої форми набуде післявоєнна Україна.

«Цілком імовірно, що Україна не усвідомлює того факту, що вона ніколи не зможе розміститися між Німеччиною та Швейцарією, але завжди буде розділяти свій найбільший кордон з Російською Федерацією. Не можна сперечатися, хто тут агресор, тому що Росія перейшла всі межі, правила і порушила міжнародне право, але необхідно приділяти таку ж увагу і тому, що відбувається в інших частинах світу, і застосовувати ті ж самі стандарти до всіх інших суперечок», – висловився Каліняк.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо пригрозив перестати постачати електроенергію Україні, якщо Київ зупинить транспортування російського газу до Центральної Європи. 

Зеленський відреагував на заяву Фіцо. «Схоже, Путін доручив Фіцо відкрити другий енергетичний фронт проти України за рахунок інтересів народу Словаччини. Тільки це можуть означати погрози Фіцо перекрити Україні надзвичайне постачання електрики взимку в умовах російських ударів по наших електространціях і розподільчій мережі», – наголосив Зеленський.

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Теги: росія міністр Словаччина війна путін Україна кордон правила погрози

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