Апеляція змінила запобіжний захід ексзаступнику голови Вищого господарського суду

На початку грудня 2024 року суд обрав Ємельянову запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без альтернативи внесення застави

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду дозволила Артуру Ємельянову вийти під заставу в 80 млн грн

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду частково задовольнила скаргу захисту колишнього заступника Вищого господарського суду і призначила запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення 80 млн грн застави. Про це повідомляє пресслужба суду.

«За результатами розгляду колегія суддів Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду частково задовольнила апеляційну скаргу сторони захисту, скасувала ухвалу слідчого судді Печерського районного суду та постановила нову, якою встановила 80 млн грн застави, як альтернативи триманню під вартою», – йдеться у повідомленні.

Колишній суддя підозрюється в участі у злочинній організації та одержанні неправомірної вигоди у значному розмірі.

У разі внесення застави на підозрюваного покладено ряд процесуальних обов’язків. Рішення набрало законної сили з моменту проголошення та оскарженню в касаційному порядку не підлягає.

Нагадаємо, на початку грудня 2024 року Печерський райсуд столиці обрав запобіжний захід колишньому заступнику голови Вищого господарського суду України у вигляді тримання під вартою без альтернативи внесення застави до 30 січня 2025 року. Йдеться про колишнього заступника голови Вищого господарського суду України, адвоката Артура Ємельянова.

За версією слідства, колишній суддя, а нині адвокат, входив до складу злочинної організації, яка складалась здебільшого з суддів, адвокатів, арбітражних керуючих, різних працівників суду тощо. Вони за хабарі виносили «потрібні» рішення, переважно у господарських спорах. Організатор «бізнесу» – колишній голова Вищого господарського суду – незаконно втручався у розподіл справ та віддавав їх на розгляд виключно «своїм» суддям, які виконували «побажання замовників».