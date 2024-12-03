Суд заарештував ексзаступника голови Вищого господарського суду

Слідство стверджує, що під час роботи суддею Ємельянов побудував «бізнес» на судових рішеннях

Суд арештував Ємельянова на два місяці без права внесення застави

Печерський районний суд Києва заарештував на два місяці колишнього заступника голови Вищого господарського суду Артура Ємельянова. Про це повідомляють «Ґрати».

Раніше Державне бюро розслідувань затримало Ємельянова на блокпосту поблизу Києва. Йому повідомили підозру в участі у злочинній організації та в одержанні хабаря. Слідство стверджує, що під час роботи суддею Ємельянов разом з іншими суддями, а також адвокатами та арбітражними керуючими побудував «бізнес» на судових рішеннях.

У суді прокурор Офісу генпрокурору просив арештувати Ємельянова на два місяці без права внесення застави.

Як зазначає ЗМІ, Ємельянов назвав справу стосовно нього «цирком Шапіто», яку сфабрикували, аби перешкодити йому займатись адвокатською діяльністю. Він не визнав своєї провини та наголосив, що підозра стосується справи, яку він розглядав у 2008 році, тож строки давності за нею спливли.

Ексзаступник голови Вищого господарського суду та його адвокати просили суд відмовити у задоволенні клопотання прокуратури. Натомість суддя арештувала Ємельянова до 30 січня 2025 року.

Нагадаємо, колишній заступник голови Вищого господарського суду України Артур Ємельянов отримав підозру в одержанні хабаря та участі у злочинній організації.

Раніше повідомлялося, що Національне агентство з питань запобігання корупції виявило ознаки корупційного кримінального правопорушення в діях колишнього очільника Департаменту господарського забезпечення Служби безпеки України. За результатами проведеного моніторингу способу життя колишнього посадовця, членів його сім’ї і знайомої особи виявлено ознаки корупційного кримінального правопорушення, що свідчить про незаконне збагачення на понад 27,7 млн грн.

До слова, Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) виявило ознаки декларування недостовірних відомостей на понад 3,4 млн грн у декларації за 2022 рік, яку подала голова Харківської обласної ради Тетяна Єгорова-Луценко. Про це повідомила пресслужба відомства. Під час перевірки НАЗК встановило, що чинна голова Харківської облради не зазначила в декларації відомості про нерухоме майно у Ніцці, Франція, вартість якого може становити 88 тис. євро (понад 2,7 млн грн), яким користується (орендує) її чоловік. Крім цього, НАЗК поставило під сумнів факт отримання її чоловіком доходу від продажу корпоративних прав Le Folie’s (ресторанний бізнес у Франції) у розмірі лише 500 євро.