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Хабар від Каддафі. Колишній президент Франції може отримати 10 років за ґратами

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Хабар від Каддафі. Колишній президент Франції може отримати 10 років за ґратами
Президент Франції постане перед судом у «лівійській справі»
фото із відкритих джерел

Новий процес проти колишнього президента Саркозі у кримінальному суді триватиме протягом 2025 року, і обіцяє бути одним із найзначніших у сучасній історії Франції

Новий судовий процес над колишнім президентом Франції Ніколя Саркозі розпочався у Парижі. Про це повідомило агентство AFP.

З 6 січня Ніколя Саркозі знову з'явився у суді. Колишнього президента Франції, якого кілька тижнів тому було засуджено у справі про «торгівлю впливом і тиск на слідство», постане перед судом у справі про передбачуване лівійське фінансування його президентської кампанії 2007 року.

Колишнього главу держави судять у справі про «незаконне фінансування виборчої кампанії 2007 року з боку тодішнього лідера Лівії Муаммара Каддафі». Якщо 69-річного Саркозі визнають винним, йому може загрожувати до 10 років позбавлення волі та штраф до 375 тис. євро. Окрім колишнього президента, у справі проходять ще 12 людей.

Вперше про порушення під час фінансування кампанії Саркозі заявив на початку березня 2011 року син покійного лівійського лідера Сейф аль-Іслам. В інтерв'ю телеканалу Euronews він стверджував, що Саркозі отримував фінансову підтримку лівійського уряду.

Агентство журналістських розслідувань Mediapart у 2012 році опублікувало серію матеріалів, де стверджувалося, що Саркозі отримав від Каддафі на виборчі потреби 50 млн євро. Посередником виступав Зіяд Такієддін, який спочатку заявляв, що лівійський лідер перераховував французькому політику гроші не лише на виборчу кампанію, а й на інші цілі. Пізніше Такієддін несподівано змінив свідчення і відмовився від своїх слів. Саркозі, який обіймав посаду президента Франції з 2007 по 2012 рік, заперечує всі звинувачення у цій справі.

Нагадаємо, 2024 року Саркозі уже було засуджено у справі про «торгівлю впливом і тиск на слідство». Французький суд вищої інстанції визнав експрезидента Франції Ніколя Саркозі винним у справі про корупцію та зловживання впливом, 18 грудня 2024 року. У травні 2023 року Апеляційний суд підтвердив вирок, який ухвалив експрезиденту суд першої інстанції у 2021 році. Колишнього президента засудили до трьох років ув'язнення, два з яких він повинен відбути умовно, ще рік він був зобов'язаний носити електронний браслет. Крім того, Саркозі на три роки позбавлений права бути обраним. 

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Теги: гроші слідство штраф фінансування президент вирок Ніколя Саркозі Франція суд суддя Лівія

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