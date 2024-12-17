У Китаї страчено чиновника, який привласнив сотні мільйонів доларів

Суд у Китаї засудив Цзяньпіна до страти у 2022 році, після чого він подав апеляцію. Проте чиновника все одно стратили

Китайська влада виконала вирок про найвищу кару колишньому секретареві робочого комітету зони техніко-економічного розвитку міста Хух-Хото (адміністративний центр автономного району Внутрішня Монголія, Північний Китай) Лі Цзяньпіну, який шляхом розкрадання і хабарів незаконно привласнив гроші. Про це із посиланням на повідомлення Верховного народного суду КНР повідомляє Кcna.kp.

Як уточнюється на його сторінці у соціальній мережі WeChat, Лі Цзяньпін обманним шляхом заволодів більш ніж 1,43 млрд юанів ($199 млн) держкомпанії, назва якої не наводиться. Крім того, він отримав 577 млн. юанів ($80 млн) у вигляді хабарів, а також привласнив 1.06 млн. юанів ($147 млн). Частину цих коштів так і не вдалося повернути.

Крім хабарів і розкрадань Лі Цзяньпін, як зазначається, звинувачений у «потуранні протизаконній та злочинній діяльності». Все особисте майно страченого було конфісковано. Перед смертю йому було дозволено зустрітися з родичами та близькими.

Влада КНР активізувала боротьбу з корупцією після приходу до влади у 2012 році так званого «п'ятого покоління» керівників на чолі з Сі Цзіньпіном. За останні роки в результаті масштабної антикорупційної кампанії багато чиновників, зокрема високого рівня, втратили посади і засудили до тюремних термінів, включаючи довічні.

Так, суд у китайській провінції Шаньдун засудив колишнього голову Bank of China, який є одним з найбільших банків Китаю, до страти за хабарництво та незаконне надання кредитів. Засуджений Лю Лянге очолив Bank of China 2019 року, а до цього працював у Народному банку Китаю та Експортно-імпортному банку Китаю. У 2021 році був звільнений з посади за звинуваченням у незаконній діяльності та одержанні хабарів.