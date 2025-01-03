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Apple виплатить $95 млн у справі про прослуховування клієнтів

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Apple виплатить $95 млн у справі про прослуховування клієнтів
Apple активувала Siri без відома користувачів
фото з відкритих джерел

Позивачі звинувачують компанію у прослуховуванні власників девайсів Apple віртуальним асистентом Siri

Компанія Apple погодилася виплатити $95 млн для врегулювання судового позову щодо прослуховування розмов власників девайсів віртуальним асистентом Siri. Про це повідомляє BBC та AP.

Позивачі звинуватили компанію в підслуховуванні своїх клієнтів. Зазначається, що Apple активувала Siri без відома користувачів, а записи відбувалися навіть тоді, коли асистент не був активований за фразою «Привіт, Siri». Деякі з цих записаних розмов нібито передавалися рекламодавцям.

Apple не визнає жодних правопорушень у межах угоди. Справу буде розглянуто 14 лютого.

Якщо угода буде схвалена, користувачі iPhone, що мали пристрої з Siri з 17 вересня 2014 року до кінця 2024 року, зможуть подати претензії та отримати до $20 за кожен пристрій. Ця виплата є лише невеликою часткою з $705 млрд прибутку, які Apple отримала з вересня 2014 року.

У разі програшу в суді компанія могла б зіткнутися з компенсаціями в межах $1,5 млн. Юристи, які представляють позивачів, можуть отримати до $29,6 млн з фонду врегулювання для покриття своїх витрат.

Нагадаємо, працівник Apple Амар Бхакта подав судовий позов проти компанії, звинувативши її в порушенні права на приватність співробітників. Apple змушує працівників використовувати особисті iPhone для робочих завдань і наполягає на їхньому моніторингу під приводом професійної діяльності.

Як повідомлялося, компанії Apple загрожує перший в історії штраф відповідно до нового закону ЄС про цифрові ринки, який спрямований на запобігання антиконкурентній поведінці серед великих технологічних компаній. Зокрема, Apple звинуватить у тому, що вона не дозволяє розробникам направляти користувачів на джерела за межами App Store, де програми коштують дешевше.

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Теги: суд прослуховування бізнес Apple

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