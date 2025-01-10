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Суд обрав запобіжний захід для очільника Держмитслужби

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Суд обрав запобіжний захід для очільника Держмитслужби
Суд поклав на чиновника низку відповідних процесуальних обов'язків
фото з відкритих джерел

Слідчий суддя ВАКС підтримав позицію прокурора САП та встановив заставу у розмірі 60560 гривень

Суддя Вищого антикорупційного суду обрав запобіжний захід в.о. голови Державної митної служби Сергію Звягінцеву. Про це повідомила пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури у Telegram.

Слідчий суддя ВАКС підтримав позицію прокурора САП та встановив заставу у розмірі 60560 гривень.

Зазначається, що це максимальний розмір застави, передбачений законом для злочину, в якому підозрюють Звягінцева.

Крім того, суд поклав на чиновника низку відповідних процесуальних обов'язків.

Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили в. о. голови Державної митної служби України Сергію Звягінцеву про підозру в недекларуванні будинку під Києвом. За даними слідства, у 2021-2023 підозрюваний не відобразив в е-декларації відомості про житловий будинок під Києвом площею 236,8 м кв. та земельну ділянку, де він розташований. Слідство встановило, що нерухомість вартістю понад $100 тис. посадовець оформив на батька дружини, в той час, як насправді фактичним власником є він і його сім’я. 

Центр протидії корупції вказує, що посадовцю загрожує до двох років обмеження волі з позбавленням права обіймати певні посади на строк до трьох років.

Раніше повідомлялося, що начальник Головного управління Державної казначейської служби в Полтавській області Ігор Верига спільно з дружиною задекларував $62 млн готівки, отриманих у спадщину від батьків у вигляді іноземної валюти та дорогоцінних злитків.

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Теги: прокуратура нерухомість прокурор слідство суддя будинок обмеження корупція в Україні

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