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На Хмельниччині чоловік у день звільнення з в'язниці зґвалтував 17-річну дівчину

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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На Хмельниччині чоловік у день звільнення з в'язниці зґвалтував 17-річну дівчину
Чоловік приставив до шиї дівчини кухонного ножа та зґвалтував
фото з відкритих джерел

Обвинувачений вже вісім разів притягувався до кримінальної відповідальності

57-річний чоловік на Хмельниччині у день звільнення з в'язниці зґвалтував 17-річну студентку, взявши її в заручники. Про це повідомляє пресслужба обласної прокуратури.

Слідство встановило, що у день звільнення з місць позбавлення волі чоловік прийшов до місця проживання своїх знайомих. Так як вдома нікого не було, він проник до помешкання через вікно. Однак, як виявилось, там вже на той час проживала 17-річна студентка.

Коли дівчина повернулась додому, він приставив їй до шиї кухонного ножа та зґвалтував. Після скоєного зв’язав їй руки та наказав не рухатись та мовчати.

«Потерпілу врятувала сестра, яка прийшла перевірити чи з нею все добре, так як не могла додзвонитись. Побачивши зв’язану дівчину на ліжку, вона викликала поліцію», – йдеться в повідомленні.

Обвинуваченого затримали. Як виявилось, він вже вісім разів притягувався до кримінальної відповідальності.

Наразі він перебуває під вартою.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Сумській області батько з дядьком роками ґвалтували неповнолітню дівчину з інвалідністю.

44-річного чоловіка визнано винним у вчиненні злочинів проти статевої свободи та недоторканості своїх доньок та племінниці. Він отримав покарання у вигляді 15 років позбавлення волі.

47-річного рідного брата зловмисника визнано винним та засуджено до 12 років позбавлення волі.

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Теги: зґвалтування суд слідство заручники чоловік звільнення батько Хмельниччина

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