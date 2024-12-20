Француз, який роками організовував масові зґвалтування дружини, отримав вирок

Колишній чоловік Жизель Пеліко постав перед судом за те, що таємно давав їй снодійне і ґвалтував, а також запрошував це робити десятки інших чоловіків

Історія, що сколихнула всю Францію, підійшла до фіналу

У Франції суд визнав винним Домініка Пеліко за всіма пунктами звинувачення у справі про масове зґвалтування своєї дружини Жизель Пеліко. Чоловіка засуджено до 20 років ув'язнення. Про це повідомило Associated Press.

Колишній чоловік Жизель Пеліко постав перед судом за те, що таємно давав їй снодійне і ґвалтував, а також запрошував це робити десятки інших чоловіків.

Вирок 72-річному Домініку Пеліко зачитав головний суддя суду в Авіньйоні Роже Арата. Також суддя оголосив вироки ще 50 чоловікам, яких судили за участь у зґвалтуваннях. Вони отримали від п'яти до 13 років в'язниці.

Нагадаємо, колишній чоловік Жизель, Домінік Пеліко, визнав, що протягом майже десяти років він накачував її наркотиками та організовував зустрічі з іншими чоловіками, які знущалися з неї. Він був затриманий у 2020 році, коли поліція виявила відеозаписи його злочинів.

Суд розпочався 2 вересня цього року. По всій Франції сотні людей виходили на протести на підтримку Жизель Пеліко.

Домініка Пеліко судили разом із 50 іншими чоловіками, звинуваченими у зґвалтуванні Жизель. Пара мала трьох дітей і семеро онуків.

Жизель Пеліко отримала широку підтримку за її сміливість, оскільки вона погодилась, щоб суд відбувався публічно, а не за закритими дверима.