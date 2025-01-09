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Групу компаній одеського агрохолдингу викрито в несплаті мільйонних податків

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Групу компаній одеського агрохолдингу викрито в несплаті мільйонних податків
Детективи БЕБ встановили, що службові особи компаній умисно занижують базу оподаткування
фото: esbu.gov.ua/БЕБ

Підприємства входять до складу холдингу, що є резидентом Об'єднаних Арабських Еміратів, та фігурує у низці кримінальних проваджень

Детективи Бюро економічної безпеки викрили групу компаній, які ухилились від сплати 30 млн грн податку на прибуток. Підприємства спеціалізуються на зберіганні й навантаженні сільськогосподарської продукції. Про це повідомляє пресслужба БЕБ.

Підприємства входять до складу холдингу, що є резидентом Об'єднаних Арабських Еміратів, та фігурує у низці кримінальних проваджень і судових справ щодо непрозорої діяльності та несплати кредиторської заборгованості американським інвестиційним фондам. Правоохоронці не називають компанію, однак, ймовірно, мова про агрохолдинг GNT Group.

Під час санкціонованих обшуків на території зернового перевалочного термінала детективи вилучили фінансово-господарську документацію
Під час санкціонованих обшуків на території зернового перевалочного термінала детективи вилучили фінансово-господарську документацію
фото: esbu.gov.ua/БЕБ

Під час досудового розслідування детективи встановили, що службові особи компаній умисно занижують базу оподаткування. Зокрема, відповідно до податкової звітності, вартість їх послуг з перевалки вантажів складає 200-300 грн за тонну, тоді як середня ринкова вартість аналогічних робіт в Україні становить 800 грн. 

«Різницю між ринковою вартістю послуг та відображеною у податковій звітності компанії перераховували на підконтрольні підприємства нерезиденти. Надалі необлікований прибуток повертався в країну за допомогою нелегальних пунктів видачі готівки. У такий спосіб лише у 2023-2024 роках підприємства холдингу ухилились від сплати 30 млн грн податку на прибуток», – йдеться в повідомленні.

Під час санкціонованих обшуків на території зернового перевалочного термінала детективи вилучили фінансово-господарську документацію, що має ознаки підробки, та стосується походження, перевалки та експорту сільськогосподарської продукції. 

«Слідчі дії на території логістичного центру, зернового перевалочного термінала та в офісних приміщеннях продовжуються. Своєю чергою службові особи та представники згадуваних компаній, не зважаючи на необхідність виконання ухвали суду, всіляко протидіють проведенню обшуків,  відмовляються надавати запитувану інформацію й  документи, блокують приміщення та намагаються приховувати речові докази», – зазначають правоохоронці.

Наразі встановлюється повне коло причетних до протиправної діяльності осіб, серед яких у тому числі відомий підсанкційний контрабандист. 

Правоохоронці досліджують господарську діяльність холдингу та компаній, що входять до його складу й фігурують у низці інших кримінальних проваджень та судових справ щодо непрозорої діяльності й несплати кредиторської заборгованості міжнародним фондам. 

«Відомо також, що раніше Високий суд Англії, аби запобігти розтраті майна іноземних інвесторів, видав наказ про всесвітній арешт активів щодо фактичних власників холдингу. Однак задля уникнення конфіскації вони створили ще одну компанію для перереєстрації виробничих потужностей та обладнання зернового термінала й продовжили протиправну діяльність», – додає пресслужба БЕБ.

Нагадаємо, Бюро економічної безпеки розслідує кілька кримінальних проваджень щодо агрохолдингу GNT Group одеських бізнесменів Сергія Грози та Володимира Науменка за фактами ухилення від податків і участі в схемах сірого експорту зернових і олійних підконтрольними їм компаніями.

Зокрема, ТОВ «Ферко», ТОВ «Металзюкрайн Корп ЛТД», ТОВ «Зерновий Перевантажувальний Комплекс «Інзерноекспорт» і підприємство «Вторметекспорт», які входять до GNT Group, активно використовували реквізити «ризикових» підприємств для проведення експортних операцій.

В ході розслідування територіальне управління БЕБ в Одеській області виявило щонайменше три таких «ризикових» підприємства: ТОВ «Аутстафф 19», ТОВ «Алісента Трейд» і ТОВ «Солтек Продакт». Крім того, слідство встановило, що експортоване зерно зберігалося на складах ТОВ «Олімпекс Купе Інтернешнл» – яке теж підконтрольне Грозі і Науменко.

За результатами розслідування правоохоронці виявили, що жодне зі згаданих «ризикових» підприємств не має підтверджень придбання зернових, які планувалося експортувати, – а це понад дві тисячі тонни кукурудзи, ячменю, пшениці.

Крім того, всі ці підприємства порушували вимоги фінансової та податкової звітності, демонстрували нульову прибутковість і занижували податок на прибуток. Тільки в межах цього кримінального провадження, за підрахунками правоохоронців, компанії Грози і Науменко завдали державі збитків на суму майже 37,5 млн грн.

При цьому експортером «сірих» зернових було ТОВ «Агірос» яке належить відомому контрабандисту Вадиму Альперіну, проти якого РНБО запровадила санкції у 2021 році і якого позбавили українського громадянства. А відвантажувала ці зернові, за даними ЗМІ, ще одна підконтрольна Грозі і Науменко компанія «Аттолло Гранум».

Як відомо, іноземний фонд Argentem Creek Partners (ACP) 23 грудня 2022 року оголосив, що примусово стягує борг по кредиту, виданому GNT Group у 2019 році. Кредитор пояснив свій крок непрозорістю в діяльності холдингу.

Своєю чергою українська сторона звинуватила Argentem у рейдерстві та намаганні забрати активи компанії і перепродати їх заздалегідь зацікавленому покупцю. GNT Group заявив, що готові розрахуватись з ACP по кредитам, але, за їх словами, іноземці не пішли на зустріч.

До слова, 14 січня 2023 року Високий суд Англії видав наказ про арешт активів Сергія Грози та Володимира Науменка, власників компаній GNT Group і Olimpex Coupe International, яким належить зерновий термінал в Одесі, задовольнивши тим самим позов від кредиторів GNT Group – американських інвестиційних компаній Innovatus Capital Partners (Innovatus) і Argentem Creek Partners (ACP).

Тоді розслідування, ініційоване кредиторами, довело, що GNT Group ліквідувала все зерно, передане в заставу Innovatus, без погодження із кредиторами.

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Теги: корупція в Україні Одеса зерно Бюро економічної безпеки України

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