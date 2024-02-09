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Біля Кліщіївки росіяни вбили українських військовополонених

Катерина Іванова
glavcom.ua
Біля Кліщіївки росіяни вбили українських військовополонених
фото з відкритих джерел

Розпочато розслідування за фактом вбивства окупантами беззбройних українських військовополонених

9 лютого 2024 року у медіа було поширено відео розстрілу українських захисників представниками ЗС РФ під час захоплення українських позицій поблизу с. Кліщіївки Бахмутського району. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

«На відео з ворожого дрону зафіксовано, що, ймовірно, командир одного з підрозділів армії держави-агресора під час штурму окопів ЗСУ віддає наказ не брати противника в полон. Під час наступу на позиції військові рф розстріляли одного беззбройного полоненого, який виходив до них з піднятими руками. І вбили другого, кинувши гранату в бліндаж», – зауважують правоохоронці.

В ОГПУ наголошують, що вбивство військовополонених є грубим порушенням Женевських конвенцій та кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин.

Розпочато розслідування за фактом вбивства окупантами беззбройних українських військовополонених.

Нагадаємо, Україна 8 лютого повернула сотню людей з російського полону. Більшість з повернених українців з російського полону є оборонцями Маріуполя

Серед врятованих військовослужбовців цього разу 49 воїнів Національної гвардії України, 25 прикордонників, 26 військовослужбовців ЗСУ, зокрема 11 тероборонців. 

Усі визволені – рядового та сержантського складу. 84 врятованих воїнів захищали Маріуполь (зокрема, 82 – оборонці «Азовсталі»), решта виконували бойові завдання на Донецькому та Луганському напрямках. 

Повідомляється, що українських військовополонених не було на борту Іл-76.

«Дійсно у Росії зазнав катастрофи літак. Чи були там наші полонені, я вам точно можу сказати – ні. Кажу це на основі того досвіду, який у нас був після Тегерану, і на основі того, що відбувалося далі. Якщо б це дійсно сталося, то кількість біологічного матеріалу, те, що називається, скажімо так, загиблі, було б в значній кількості», – зазначив Данілов.

Данілов вважає, що у росіян уся ця історія була «заготовлена» і якби загибель полонених була правдою, то росіяни обов'язково б скористалися цією ситуацією та зафільмували її.

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Теги: Маріуполь відео Щастя злочин Україна розслідування військові прокурор літак наказ полон вбивство історія росіяни

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Кримінал

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