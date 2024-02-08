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Німеччина може націоналізувати активи «Роснафти» – Reuters

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Німеччина може націоналізувати активи «Роснафти» – Reuters
Влада Німеччини обговорює варіанти націоналізації активів «Роснафти»
фото із відкритих джерел

Reuters повідомив подробиці про націоналізацію активу російської «Роснафти» в Німеччині

 

Берлін розпочав процес націоналізації німецької «дочки» російської «Роснафти». Влада Німеччини восени 2022 року тимчасово перевела компанію під зовнішнє управління для забезпечення надійності роботи, тепер ці заходи вважаються недостатніми. Про це пише видання Reuters. 

Влада Німеччини хоче націоналізувати Rosneft Deutschland – дочірнє підприємство нафтогазової компанії «Роснафти», яка перебуває під зовнішнім управлінням, пише Reuters і Handelsblatt з посиланням на джерела в уряді. За їх інформацією, Міністерство економіки ФРН запросило представників російської фірми на слухання з цього питання. Слухання щодо націоналізації почалися в понеділок, 5 лютого, рішення поки не ухвалене.

Rosneft Deutschland займається управлінням часткою компанії в нафтопереробних заводах у Німеччині: найбільшому в країні НПЗ у місті Карлсруе (частка «Роснафти» – 24%), заводі PCK Raffinerie (54,17%) у Шведті та BAYERNOIL Raffineriegesellschaft (28,57%) місто Нойштадт-на-Дунаї.

Восени 2022 року німецька влада передала Rosneft Deutschland у довірче управління держави на пів року з можливістю продовження. Мінекономіки Німеччини вирішило, що експлуатація об'єктів «Роснафти» під загрозою, оскільки інші компанії мали намір припинити співпрацю з нею через санкції. З того часу це рішення неодноразово продовжувалося, термін нинішнього періоду спливає 10 березня.

В уряді Німеччини вважають, що регулярне продовження на пів року не вважається стійким рішенням у довгостроковій перспективі, з'ясувало видання Handelsblatt.

Берлін передав під опіку німецькі активи «Роснафти», зокрема 54,17% акцій нафтопереробного заводу в Шведті, у вересні 2022 року через пів року після початку війни в Україні. При цьому влада ФРН сподівалася, що керівництво «Роснафти» продасть свою частку цінних паперів. За словами представника Міністерства економіки Німеччини Міхаеля Келлнера, відомство продовжує вживати заходів для забезпечення постачання палива до східних регіонів країни.

«Ми на правильному шляху в Шведті і продовжимо вживати всіх необхідних заходів для збереження робочих місць і забезпечення поставок у східній Німеччині», – заявив Кельнер.

Рішення про націоналізацію приймає німецьке Мінекономіки, враховуючи думку Мінфіну, до ухвалення рішення власнику дають можливість озвучити свою позицію. Якщо націоналізацію схвалять, власник має право оскаржити рішення у суді, у разі відмови – може теоретично вимагати компенсації у розмірі ринкової вартості активів.

Раніше повідомлялося, що Німеччина продовжила зовнішнє управління активами «дочок» Роснафти» до березня 2024 року. Влада ФРН ухвалила таке рішення щодо Rosneft Deutschland GmbH та RN Refining & Marketing GmbH з метою забезпечення енергопостачання.

Нагадаємо, що уряд Великої Британії стверджує, що країни «великої сімки» (G7) прагнуть повернути під свою юрисдикцію послуги з транспортування нафти, які Росія реалізує за допомогою «тіньового флоту» із сотень танкерів. Обмеження цін на енергоносій спричинило появу великого флоту, яким керують загадкові фірми. Ймовірно, у другому кварталі цього року заходи щодо «тіньового флоту» Путіна будуть ще більше посилені, що максимально вплине на здатність Росії обходити обмеження і ймовірно покладе край таким перевезенням.

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Теги: нафта влада послуги ринок Мінекономіки ембарго санкції Німеччина росія росіяни

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