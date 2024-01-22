Син Гринкевича заперечує звинувачення в неякісних закупівлях для ЗСУ

Роман Гринкевич: «Щоб затвердити одну одиницю товару, необхідно підключити 15 фахівців Міноборони»

Роман Гринкевич, син львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича заперечує звинувачення в закупівлях неякісних товарів для Збройних сил України є «смішними», адже товар стверджують фахівці Міністерства оборони. Про це він заявив у стінах Печерського райсуду Києва під час засідання щодо обрання запобіжного заходу для нього, передає hromadske.

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За його словами, для того, щоб затвердити одну одиницю товару, необхідно підключити 15 фахівців Міноборони.

«Це дуже смішно. Я просто бачу, що слідчий і прокуратура не в курсі, як приймається товар у Міністерстві оборони. Для того, щоб здати ту чи іншу одиницю товару, підприємство затверджує робочий зразок цієї одиниці, яку затверджують кілька профільних департаментів і управлінь Міністерства оборони, а також Збройних сил», – заявив Гринкевич на суді.

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Як раніше повідомлялося, затримання Романа Гринкевича сталося сьогодні в Одесі о 6:50 ранку при спробі виїхати за кордон. За даними слідства, підозрюваний виїхав до Одеси орієнтовно 17 січня і з того часу готувався перетнути державний кордон та виїхати за межі країни. 19 січня за клопотанням прокурорів суд надав дозвіл на його затримання.

Стало відомо, що Офіс Генпрокурора вимагатиме арешту для Романа Гринкевича із заставою у 500 млн грн.

Нагадаємо, 18 січня ДБР оголосило в ​розшук сина львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича – Романа, якого правоохоронці викрили на оборудках із закупівлями одягу для ЗСУ. Згодом Державне бюро розслідувань пояснило, що відразу не могло його заарештувати, оскільки для цього потрібно назбирати достатньо доказів.

Ігоря Гринкевича звинувачують у розкраданні грошей на потреби військових. Завищені ціни на шоломи та бронежилети, відкриті кримінальні провадження, проблемні будівництва та не зовсім прозора благодійність – далеко не всі справи, у яких підозрюється Гринкевич та його рідні. Так, у мережі заявили, що син бізнесмена – Роман Гринкевич – інвестує великі гроші в кар'єру майбутньої дружини Соні Морозюк та подарунки для неї, і це можуть бути кошти його батька.