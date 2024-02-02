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Міцні обійми та сльози щастя: зустріч захисників з рідними після полону

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Міцні обійми та сльози щастя: зустріч захисників з рідними після полону
Захисники та їх близькі не стримували емоцій, адже давно не бачили один одного
фото: скрін із відео

На Батьківщину повернулися 207 бійців 

Звільнені з полону військовослужбовці зустрілися зі своїми рідними. Держприкордонслужба опублікувала зворушливе відео.

Захисники та їх близькі не стримували емоцій, адже давно не бачили один одного. Рідні обіймалися зі сльозами на очах, проте з усмішкою на вустах.

Нагадаємо, 31 січня, відбувся 50-й обмін полоненими між Україною та Росією. Україна повернула додому 207 своїх громадян. Серед них – захисники Маріуполя, Херсона, бійці з острова Зміїний, морпіхи та бойові медики.

Перше відео зі звільненими захисниками оприлюднив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

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Теги: обмін відео військові обмін полоненими Держприкордонслужба

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