Повістки роздають на мобільних блокпостах: Центр стратегічних комунікацій спростував фейк

В Україні начебто зʼявилися мобільні блокпости, на яких роздають повістки

Відео з неправдивими повідомленнями поширюють у TikTok

Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки спростував фейк про те, що в Україні зʼявилися мобільні блокпости, на яких роздають повістки. Відео з таким посилом поширюють у TikTok.

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Ролик створили за допомогою штучного інтелекту, зʼясували фактчекери з VoxCheck.

«По-перше, міміка ведучого не збігається зі словами, які він промовляє. По-друге, у відео є кадри з «ТСН» та «Еспресо», проте на їх ресурсах інформації про мобільні блокпости з повістками немає. По-третє, на мапі насправді позначені продуктові магазини, які працювали 1 березня 2022 року. Тобто там є позначки навіть на тимчасово окупованих територіях, а це – абсурд, адже Україна, на жаль, не має контролю над ними», – заявили у Центрі стратегічних комунікацій.

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Також у кінці відео його автори закликають перейти за посиланням у шапці профілю, що веде на анонімний новинний канал. Тож це – черговий спосіб обманом заманити підписників на сумнівний Telegram-канал.

Раніше комбат закликав знизити мобілізаційний вік.

Також заступник комбата дав дієву пораду, як упоратися з низькою мотивацією мобілізованих.

Нагадаємо, на Львівщині СБУ заблокувала Viber-канал, який інформував про місця вручення повісток.