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Координаційний штаб повідомив, кого вдалося врятувати з полону РФ

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Координаційний штаб повідомив, кого вдалося врятувати з полону РФ
Україна повернула з полону 82 оборонців «Азовсталі»
фото: Telegram/Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

Усі визволені українські захисники – рядового та сержантського складу

Україна провела 51-й за ліком обмін полоненими. Так, з російського полону вдалося повернути 100 захисників. Про це повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

Серед врятованих військовослужбовців цього разу 49 воїнів Національної гвардії України, 25 прикордонників, 26 військовослужбовців ЗСУ, зокрема 11 тероборонців. 

Усі визволені – рядового та сержантського складу. 84 врятованих воїнів захищали Маріуполь (зокрема, 82 – оборонці «Азовсталі»), решта виконували бойові завдання на Донецькому та Луганському напрямках. 

«Щонайменше 28 визволених мають поранення або серйозні хвороби. Найстаршому виповнилося 62 роки, а наймолодшому – 20. Вдалося врятувати, зокрема, медика, який у надскладних умовах рятував поранених на «Азовсталі», рідних братів Миколу та Романа», – йдеться в повідомленні. 

З моменту повномасштабного вторгнення з російського полону вдалося визволити вже 3135 захисників та захисниць.

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Україна провела 51-й за ліком обмін полоненими
фото: Telegram/Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

Нагадаємо, Україна повернула 100 захисників з російського полону. Більшість із них – захисники Маріуполя.

Як повідомлялося, 31 січня відбувся обмін полоненими між Україною та Росією. Україна повернула додому 207 своїх громадян.

Також Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими оприлюднив перше відео зі звільненими захисниками.

До слова, людей, які були у попередньому списку на обмін, який мав відбутися 24 січня, але зірвався через трощу літака ІЛ-76, під час цього обміну не повернули.

Теги: полон обмін полоненими обмін війна

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