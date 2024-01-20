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До України потрапив чай, від якого можна задихнутися і померти

Надія Карбунар
glavcom.ua
До України потрапив чай, від якого можна задихнутися і померти
Чай із жасмином може бути небезпечним
фото з відкритих джерел

У жасмині, який використовувався у різних чайних сумішах виявили небезпечну речовину

До України потрапив чай, який містить небезпечну речовину – хлорпірифос. Про це повідомили у Головному управлінні Держпродспоживслужби в Чернівецькій області.

«Головне управління Держпродспоживслужби в Чернівецькій області інформує про отримання інформаційного повідомлення через систему швидкого оповіщення по харчових продуктах та кормах (RASFF) від 15.01.2024 р. №2023.8800- fup 17стосовно виявлення залишків пестицидів, включаючи хлорпірифос, у жасмині (походження з Китаю), який використовувався у різних чайних сумішах , що експортувалась з Федеративної Республіки Німеччина (виробник: Kirchner Fischer & Co., Elmshorn) до України (отримувач: ТОВ «Світ чаю», вул. Гайдара, 50, офіс 7, м. Київ, 01033)», – ідеться у повідомленні.

За даними Американської академії педіатрії, пренатальний вплив хлорпірифосу спричиняє меншу вагу дитини при народженні, зниження рівня IQ, втрату робочої пам'яті, порушення уваги та затримку розвитку моторики. Хлорпірифос також може спричиняти гостре отруєння пестицидами і призводити до судом, паралічу дихання та інколи смерті.

Раніше заступник міністра оборони Віталій Половенко провів позапланову перевірку військових частин на Сході країни. 

 

Теги: небезпека отруєння Україна продукти Німеччина

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