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Українських військовополонених не було на борту Іл-76 – Данілов

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Українських військовополонених не було на борту Іл-76 – Данілов
24 січня у Корочанському районі Білгородської області Росії впав військово-транспортний літак Іл-76
фото: glavcom.ua

Україна не має достатньо інформації про те, чи живі полонені

На борту російського військово-транспортного літака Іл-76, який впав 24 січня у Білгородській області РФ, не було українських військовополонених. Про це заявив секретар Ради нацбезпеки й оборони Олексій Данілов повідомив у інтерв'ю виданню «Бабель».

«Дійсно у Росії зазнав катастрофи літак. Чи були там наші полонені, я вам точно можу сказати – ні. Кажу це на основі того досвіду, який у нас був після Тегерану, і на основі того, що відбувалося далі. Якщо б це дійсно сталося, то кількість біологічного матеріалу, те, що називається, скажімо так, загиблі, було б в значній кількості», – зазначив Данілов.

Данілов вважає, що у росіян уся ця історія була «заготовлена» і якби загибель полонених була правдою, то росіяни обов'язково б скористалися цією ситуацією та зафільмували її.

«Такого там не було, у них була заготовлена вся ця історія. Тому дочекаймося, треба просто почекати. Якщо б це відбувалося, то, повірте, Лавров би в ООН так репетував, й вони б усе показували. Їм немає чого показати, бо якби це сталося насправді, то була б зовсім інша картинка», – додав секретар РНБО.

Нагадаємо,  24 січня у Корочанському районі Білгородської області Росії впав військово-транспортний літак Іл-76. У Міноборони РФ заявили, що на борту перебували 65 українських військовополонених, яких везли на обмін.

Згодом Генеральний штаб ЗСУ зробив заяву. У повідомленні йдеться про те, що ЗСУ продовжать знищувати військово-транспортні літаки Російської Федерації, що доставляють до аеродрому Білгорода ракети для обстрілу Харкова та Харківської області.

До слова, представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов повідомив, що на борту військово-транспортного літака Іл-76, який впав під Білгородом, могли бути і ракети, і люди. За його словами, не виключено, що українських полонених могли використати як живий щит для транспортування боєкомплекту.

Раніше Росія заявила, що на місці падіння літака Іл-76 у Білгородській області виявила фрагменти нібито частин зенітної керованої ракети.

Читайте також: Катастрофа Іл-76. Які заяви зробила Україна та Росія (фото, відео)
Теги: росія полон Міноборони РФ літак Олексій Данілов обмін

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