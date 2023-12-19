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У Кропивницькому прогримів вибух: попередньо підірвано гранату

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
У Кропивницькому прогримів вибух: попередньо підірвано гранату
фото ілюстративне

Наразі відомо, що постраждалих внаслідок інциденту немає

У Кропивницькому правоохоронці затримали чоловіка, який підірвав гранату. Про це повідомив голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович.

«Друзі, за попередньою інформацією чергових патрульної поліції встановлено, що вибух – від підриву гранати. Особу, яка його здійснила затримано» – резюмував Райкович.

Окремо голова Кіровоградської ОВА наголосив, що постраждалих внаслідок інциденту немає.

Нагадаємо, що 15 грудня, на Закарпатті в будівлі Керецьківської сільської ради депутат підірвав гранати. У поліції повідомили, що внаслідок події постраждали 26 осіб, шестеро з яких перебувають у важкому стані. Медики проводили реанімаційні заходи щодо підривника.

Слідчі кваліфікували подію як незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. Окрім того, Служба безпеки України вносить відомості та розслідуватиме подію як терористичний акт. Батрину загрожує до десяти років ув'язнення.

Теги: вибух Кропивницкий граната

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