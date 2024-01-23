Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

На Закарпатті невідомий кинув гранату на подвір’я депутата облради

Ростислав Вонс
glavcom.ua
На Закарпатті невідомий кинув гранату на подвір’я депутата облради
Внаслідок вибуху ніхто з людей не постраждав
фото: zk.npu.gov.ua/ГУНП в Закарпатській області

Близько 4-ої години ранку невідомий жбурнув гранату на подвір'я депутата Закарпатської облради

У Мукачеві Закарпатської області вночі 23 січня невідомий кинув гранату на подвір'я депутата обласної ради. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Національної поліції у Закарпатській області.

«Сьогодні, 23 січня, близько 4-ої години ранку на головний пульт центрального спостереження поліції охорони надійшов сигнал «тривога» з одного з обʼєктів, а саме з приватного будинку в Мукачеві. На місце негайно прибув наряд поліції», – йдеться в повідомленні.

Зʼясувалося, що господар помешкання – депутат Закарпатської обласної ради. «Тривожну кнопку» натиснув охоронець, який почув звук вибуху на подвірʼї.

Як встановили правоохоронці, на територію двору невідома особа кинула гранату. Внаслідок вибуху ніхто з людей не постраждав.

5 фото
На весь екран
Оперативники працюють над розкриттям злочину та затриманням підозрюваного
фото: zk.npu.gov.ua/ГУНП в Закарпатській області

Наразі триває огляд місця події. Оперативники працюють над розкриттям цього злочину та затриманням підозрюваного.

Слідчі кваліфікують подію за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України, тобто Умисне пошкодження чужого майна, вчинене шляхом вибуху.

Нагадаємо, що 15 грудня, на Закарпатті в будівлі Керецьківської сільської ради депутат підірвав гранати. У поліції повідомили, що внаслідок події постраждали 26 людей, шестеро з яких перебувають у важкому стані. Медики проводять реанімаційні заходи щодо чоловіка, який підірвав гранати.

До слова, на Закарпатті в будівлі Керецьківської сільської ради під час сесії депутат підірвав гранати, ймовірно, через конфлікт із головою ОТГ.

Теги: Закарпаття депутат граната

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Береза підбадьорив українців
Екснардеп звернувся до українців, які втрачають віру в перемогу
13 сiчня, 18:55
«Слуга народу» вирішила повернути мобілізаційний законопроєкт Кабміну на доопрацювання
Мобілізаційний законопроєкт повернуто Кабміну на доопрацювання – нардеп
10 сiчня, 21:29
В одному з боїв український воїн особисто підбив два російських танки з трьох
Не врятував і «мангал». Нардеп показав, як боєць ЗСУ підриває російський танк (відео)
9 сiчня, 09:06
Євген Шевченко, якого виключили зі «Слуги народу», поширив у соцмережі фейк про нібито побиття чоловіка працівниками ТЦК
Нардеп поширив фейк про вбивство чоловіка у військкоматі і допоміг російській пропаганді
7 сiчня, 16:41
Жителі Пушкіна відмовилися демонтувати радянський пам'ятник
Російська пропаганда в захваті. Як мешканці закарпатського села порадували ворога
6 сiчня, 11:57
Через російську атаку в нардепки Рудик пошкоджено вікна
Росія пошкодила ракетою будинок народної депутатки (фото)
2 сiчня, 10:28
Сергій Кацуба перетнув кордон та Mercedes-Benz GLE 350D з номерними знаками КІ0001РІ
Троє екснардепів перетнули кордон як волонтери і втекли – розслідування
27 грудня, 2023, 11:27
Значна сніголавинна небезпека (3-й рівень), у зв’язку з відлигою, утримується 25-26 грудня – на високогір'ї Закарпатської та Івано-Франківської областей
Туристам варто утриматися від походів на високогір'я Карпат через сходження лавин
25 грудня, 2023, 14:14
У бюджеті на 2024 рік закладено підвищення прожиткового мінімуму
Підвищення пенсій 2024 року – хто отримуватиме більше
24 грудня, 2023, 15:51

Кримінал

Митрополиту УПЦ МП Павлу Лебедю продовжено термін запобіжного заходу
Митрополиту УПЦ МП Павлу Лебедю продовжено термін запобіжного заходу
На Закарпатті невідомий кинув гранату на подвір’я депутата облради
На Закарпатті невідомий кинув гранату на подвір’я депутата облради
Україна відсудила 500 млн грн у китайської компанії за невиконаний ремонт доріг
Україна відсудила 500 млн грн у китайської компанії за невиконаний ремонт доріг
Суд зменшив заставу Коломойському
Суд зменшив заставу Коломойському
Роман Гринкевич прибув до суду (відео)
Роман Гринкевич прибув до суду (відео)
СБУ затримала блогера, який вихваляв ракетний удар по Харкову в ТікТок
СБУ затримала блогера, який вихваляв ракетний удар по Харкову в ТікТок

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
34K
Ракетна атака на Київ: Масі Найєм показав свою квартиру та автівку
17K
«На жаль, Ви обрали інший шлях». Як митрополит Епіфаній привітав патріарха Філарета (фото)
16K
Цікавий факт про «Шахеди»
14K
Угорщина виступила проти нового фонду для військової допомоги Україні – Bloomberg
9861
Кремль оцінив заяви Трампа щодо припинення війни в Україні
3731
Понад 40 країн світу засудили лицемірство Росії на засіданні Радбезу ООН

Новини

Як залучити до країни інвесторів. Експерт Національного інституту економічних досліджень запропонував рішення
Сьогодні, 11:54
За тиждень ДТЕК повернув світло для 38 тисяч родин
Сьогодні, 11:02
У Києві та низці областей повітряна тривога тривала понад дві з половиною години
Сьогодні, 08:20
Окупанти посилили штурми на Мар’їнському напрямку – Генштаб
Сьогодні, 07:12
Сніг з дощем, ожеледиця: прогноз погоди на 23 січня
Сьогодні, 06:10
23 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05

Прес-релізи

У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
16 сiчня, 12:41
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua