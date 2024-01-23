На Закарпатті невідомий кинув гранату на подвір’я депутата облради

Внаслідок вибуху ніхто з людей не постраждав

Близько 4-ої години ранку невідомий жбурнув гранату на подвір'я депутата Закарпатської облради

У Мукачеві Закарпатської області вночі 23 січня невідомий кинув гранату на подвір'я депутата обласної ради. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Національної поліції у Закарпатській області.

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«Сьогодні, 23 січня, близько 4-ої години ранку на головний пульт центрального спостереження поліції охорони надійшов сигнал «тривога» з одного з обʼєктів, а саме з приватного будинку в Мукачеві. На місце негайно прибув наряд поліції», – йдеться в повідомленні.

Зʼясувалося, що господар помешкання – депутат Закарпатської обласної ради. «Тривожну кнопку» натиснув охоронець, який почув звук вибуху на подвірʼї.

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Як встановили правоохоронці, на територію двору невідома особа кинула гранату. Внаслідок вибуху ніхто з людей не постраждав.

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Оперативники працюють над розкриттям злочину та затриманням підозрюваного фото: zk.npu.gov.ua/ГУНП в Закарпатській області

Наразі триває огляд місця події. Оперативники працюють над розкриттям цього злочину та затриманням підозрюваного.

Слідчі кваліфікують подію за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України, тобто Умисне пошкодження чужого майна, вчинене шляхом вибуху.

Нагадаємо, що 15 грудня, на Закарпатті в будівлі Керецьківської сільської ради депутат підірвав гранати. У поліції повідомили, що внаслідок події постраждали 26 людей, шестеро з яких перебувають у важкому стані. Медики проводять реанімаційні заходи щодо чоловіка, який підірвав гранати.

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До слова, на Закарпатті в будівлі Керецьківської сільської ради під час сесії депутат підірвав гранати, ймовірно, через конфлікт із головою ОТГ.