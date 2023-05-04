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Суд арештував активи найприбутковішої компанії Коломойського

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Суд арештував активи найприбутковішої компанії Коломойського
Суд знову арештував корпоративні права підприємства, яке видобуває газ та нафту з державних надр
фото з відкритих джерел

Корпоративні права передані в АРМА

Сьогодні, 4 травня, Печерський районний суд Києва за повторним клопотанням Офісу Генпрокурора та ДБР вдруге арештував та передав до АРМА корпоративні права «Укрнафтобуріння», яке за даними слідства, протиправно привласнили надра Сахалінського нафто-газового родовища. Про це повідомляє пресслужба ДБР.

Як зазначається, «Укрнафтобуріння» разом з ТОВ «Сахалінське», ТОВ «Сіріус-1» та ТОВ «Іст Юроуп Петролеум» протиправно привласнили надра Сахалінського нафто-газового родовища. Корпоративні права передані в АРМА.

«За даними слідства, ПрАТ «НАК «Надра України» займалося інвестиційними проектами у геологорозвідувальній галузі на території України.  Через укладення низки угод з його власності на користь суб’єктів господарювання незаконно вибуло майно вартістю десятки мільйонів гривень», – заявили в ОГП.

Всі ці товариства афілійовані з російським олігархом та народним депутатом України VIII скликання (за даними джерел ЕП у правоохоронних органах, йдеться про Ігоря Котвіцького).

За даними геологорозвідувальних робіт, поклади газу на цьому об’єкті становлять щонайменше 15 млрд кубометрів.

Арешт на корпоративні права всіх вказаних підприємств було накладено у квітні 2023 року, але рішенням суду від 3 травня 2023 року арешт копоративних прав ПрАТ «Укрнафтобуріння» скасовано. «Мотиви судового рішення стороні обвинувачення не відомі, оскільки в ньому викладена лише резолютивна частина», – кажуть в прокуратурі.

Нагадаємо, рішенням Печерського суду від 11 квітня компанію «ВК «Укрнафтобуріння», яка пов’язана з Ігорем Коломойським, Павлом Фуксом та Віталієм Хомутинніком, передано на баланс АРМА. Напередодні, 7 квітня цей актив був арештований.

Як повідомлялося, суд заборонив Коломойському анулювати кредитні договори «Приватбанку» з НБУ на 18 млрд.

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Теги: суд Ігор Коломойський майно прокурор арешт бюджет

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