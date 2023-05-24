Уряд передав «Укрнафтобуріння» Коломойського в управління «Укрнафти»
Коломойський втратив одну з найприбутковіших компаній України
Кабінет міністрів схвалив передачу однієї з найбільших газовидобувних компаній «Укрнафтобуріння», яку держава раніше забрала у Ігоря Коломойського та партнерів в управління «Укрнафти». Про це йдеться у розпорядженні уряду від 23 травня.
Так, уряд погодився з пропозицією АРМА і Міноборони щодо передачі арештованих активів в управління «Укрнафти».
АРМА доручили забезпечити передачу активів, а «Укрнафті» й Міноборони – вжити «дієвих заходів, спрямованих на запобігання перериванню функціонування активів та/або ризику збою у постачанні природного газу, що може призвести до виникнення надзвичайних ситуацій».
Нагадаємо, раніше повідомлялсоя, що рішенням Печерського суду від 11 квітня компанію «ВК «Укрнафтобуріння», яка пов’язана з Ігорем Коломойським, Павлом Фуксом та Віталієм Хомутинніком, передано на баланс АРМА. Напередодні, 7 квітня цей актив був арештований.
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