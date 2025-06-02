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На Івано-Франківщині воєнком отримав підозру за маніпуляції з призовом

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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На Івано-Франківщині воєнком отримав підозру за маніпуляції з призовом
Правоохоронці встановили 17 осіб, яких воєнком незаконно «мобілізував»
фото: dbr.gov.ua/ДБР

Начальник одного з ТЦК проводив фіктивну мобілізацію для підвищення показників

Державне бюро розслідувань повідомило про підозру одному з начальників територіального центру комплектування в Івано-Франківській області. За даними правоохоронців, він вносив фіктивну інформацію, аби підвищити показники мобілізації. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу ДБР.

Зазначається, що посадовець за допомогою свого криптографічного ключа несанкціоновано змінював відомості у картках військовозобов’язаних: оформлював їхнє нібито залучення до війська, знімав з обліку та видавав направлення до трьох різних військових частин. При цьому достеменно знав, що зазначені особи фактично не були мобілізовані.

Посадовець за допомогою свого криптографічного ключа несанкціоновано змінював відомості у картках військовозобов’язаних
Посадовець за допомогою свого криптографічного ключа несанкціоновано змінював відомості у картках військовозобов’язаних
фото: dbr.gov.ua/ДБР

Правоохоронці вже встановили 17 осіб, яких фігурант незаконно «мобілізував». Усі вони перебували за місцем проживання, а військові частини, до яких їх начебто скерували, підтвердили відсутність таких мобілізованих у своїх лавах.

Слідство вважає, що дії посадовця були умисними та спрямованими на штучне покращення звітності щодо мобілізації. Йому інкримінують несанкціоновану зміну інформації в автоматизованій системі особою з правом доступу, вчинену повторно (ч. 3 ст. 362 КК України). Санкція статті передбачає покарання до шести років позбавлення волі.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України 24 травня ухвалив зміни до порядку проведення призову, якими унормував надання відстрочки від мобілізації на один рік педагогічним і науково-педагогічним працівникам. Уточнено, хто саме може претендувати на відстрочку, за яких умов і які документи для цього потрібно подавати.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що темпи мобілізації в Україні залишаються на стабільному рівні та відповідають планам Генерального штабу ЗСУ. Також президент України звернув увагу на тенденції в російській мобілізації, які можуть мати прямий зв’язок із заявами Заходу. За його словами, у середньому Росія мобілізує близько 50 тис. осіб щомісяця, хоча бувають періоди, коли ця цифра зменшується.

До слова, у березні російський диктатор Володимир Путін підписав указ про весняний призов на військову службу росіян у віці від 18 до 30 років. Призов відбуватиметься з 1 квітня по 15 червня та має на меті поповнити армію РФ на 160 тис. осіб.

Нагадаємо, Кабінет міністрів вніс зміни до порядку бронювання військовозобовʼязаних, що збільшить обсяги бронювання. Як повідомлялося, після змін у правилах бронювання критично важливі підприємства отримали можливість забронювати більше фахівців. Так, до загальної кількості військовозобов’язаних на підприємстві тепер зараховують працівників, яких мобілізували після 18 травня 2024 року.

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Теги: Івано-Франківщина мобілізація ДБР ТЦК підозра

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