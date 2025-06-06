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Продавав наркотики ув’язненим: на Запоріжжі «на гарячому» затримано інспектора колонії

Людмила Замірська
glavcom.ua
Людмила Замірська
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Продавав наркотики ув’язненим: на Запоріжжі «на гарячому» затримано інспектора колонії
Інспектор колонії на Запоріжжі налагодив канал поставок наркотиків і телефонів
фото: ДБР

Чоловік постачав телефони та наркотики засудженим за гроші, отримані на картку дружини

 

У Запорізькій області працівники затримали інспектора виправної колонії, який налагодив канал постачання для ув’язнених наркотиків і заборонених для використання телефонів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ДБР.

Затриманим виявився мешканець села Біленьке. Він влаштувався до колонії у 2023 році на посаду молодшого інспектора відділу нагляду та безпеки. Скориставшись службовим становищем, чоловік вирішив підзаробити – за гроші передавав ув’язненим заборонені речі.

За оперативною інформацією, інспектор діяв за схемою: домовлявся про оплату, отримував гроші на банківську картку дружини. Все передавав через заздалегідь підготовлені схованки. Один мобільний телефон обходився ув’язненому у 2 тисячі гривень, доза наркотиків – у 3,5 тисячі.

Правоохоронці затримали чоловіка під час чергової спроби передати наркотики одному з в’язнів. Інспектору повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 368 (одержання неправомірної вигоди службовою особою) та ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України (незаконний збут наркотичних засобів у місцях позбавлення волі).

Як уточнили в ДБР, санкції зазначених статей передбачають до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Досудове розслідування триває. Слідчі встановлюють, чи були у затриманого спільники серед інших працівників колонії.

Раніше «Главком» повідомляв, що працівники ДБР у взаємодії з СБУ викрили у Рівненському слідчому ізоляторі злочинну схему з розповсюдження наркотиків. Ключову роль у ній відігравав працівник установи, який під впливом стосунків з арештанткою став співучасником організованої групи. 

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Теги: в'язниця ДБР

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Кримінал

Продавав наркотики ув’язненим: на Запоріжжі «на гарячому» затримано інспектора колонії
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