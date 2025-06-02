Суддя Вищого антикорупційного суду заявив про втручання ДБР у його роботу

Державне бюро розслідувань запідозрило суддю у змові з колишнім заступником голови Вищого господарського суду

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду Віталій Дубас звернувся до Вищої ради правосуддя та генерального прокурора. Він стверджує, що у його діяльність втручаються працівники Державного бюро розслідувань. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу суду.

Минулого тижня Державне бюро розслідувань запідозрило його у змові з колишнім заступником голови Вищого господарського суду в межах кримінального провадження за посягання на економічну безпеку України в інтересах держави-агресора.

«Службовими особами Державного бюро розслідувань умисно вчинено активне втручання у мою діяльність як судді ВАКС щодо здійснення правосуддя», – заявив Дубас.

Суддя стверджує, що пресреліз правоохоронців «має очевидний намір дискредитації» і є «способом тиску на суд для примушування до ухвалення рішень, вигідних ДБР, всупереч інтересам правосуддя, що має чіткі ознаки кримінального правопорушення». «З огляду на вищевикладене, прошу вжити визначених законодавством України заходів реагування на втручання у мою діяльність як судді ВАКС у межах вашої компетенції», – додав Дубас.

Дубас Віталій Михайлович – чинний суддя Вищого антикорупційного суду з початку його роботи у 2019 році. Раніше займався адвокатською діяльністю. У 1990-х роках Дубас працював у податкових органах Львова, потім перейшов до аудиторської фірми.

Нагадаємо, Державне бюро розслідувань затримало колишнього заступника голови Вищого Господарського суду Артура Ємельянова. Його звинувачують в посяганні на економічну безпеку України в інтересах ворога. За даними правоохоронців, він хотів покинути Україну.

За даними слідства, експосадовець домовився із суддею Вищого антикорупційного суду, який повернув клопотання прокурора про продовження строку тримання під вартою, визнавши його таким, що не підсудний ВАКС. «Надалі екссуддя, знаючи про подання цього клопотання до Печерського районного суду міста Києва, забезпечив зміну запобіжного заходу з тримання під вартою на особисте зобов’язання. Це дало йому можливість спробувати уникнути кримінальної відповідальності та залишити територію України», – йшлося в заяві.

Як відомо, на початку грудня 2024 року Печерський райсуд столиці обрав запобіжний захід колишньому заступнику голови Вищого господарського суду України у вигляді тримання під вартою без альтернативи внесення застави.

Згодом Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду частково задовольнила скаргу захисту і призначила запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення 80 млн грн застави.

За версією слідства, Ємельянов входив до складу злочинної організації, яка складалась здебільшого з суддів, адвокатів, арбітражних керуючих, різних працівників суду тощо. Вони за хабарі виносили «потрібні» рішення, переважно у господарських спорах. Організатор «бізнесу» – колишній голова Вищого господарського суду – незаконно втручався у розподіл справ та віддавав їх на розгляд виключно «своїм» суддям, які виконували «побажання замовників».

До слова, 28 січня у Вищому антикорупційному суді розглядалося клопотання прокурора про продовження запобіжного заходу. У вилученому мобільному телефоні Ємельянова було знайдено його листування з ексголовою Вищого госпсуду України Віктором Татьковим. Однак суд все ж зменшив ексзаступника голови Вищого господарського суду заставу до 50 млн грн.