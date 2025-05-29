Ексголова Вовчанського райсуду Уханьова отримала 15 років в'язниці за держзраду

За даними ДБР, після початку тимчасової окупації Уханьова активно співпрацювати з ворогом

Київський районний суд Полтави визнав винною у державній зраді та призначив 15 років позбавлення волі колишній очільниці Вовчанського районного суду Харківської області. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДБР.

Як випливає з інформації про справу, мова йде про Ірину Уханьову.

За матеріалами розслідування ДБР встановлено, що після початку тимчасової окупації посадовиця почала активно співпрацювати з ворогом та сприяла створенню так званого «суду» під контролем окупантів. Вона закликала колег перейти на бік загарбників, складала штатний розпис «нової установи», погоджувала кандидатури з окупаційною адміністрацією, визначала оклади для майбутніх співробітників.

Крім того, Уханьова організувала збори працівників суду, де вимагала отримання російських паспортів та проходження курсів з російського законодавства. Запустити роботу «суду» не вдалося – після деокупації міста фігурантка втекла до РФ разом з представниками окупаційної влади.

Завдяки доказам, зібраним Державним бюро розслідувань, у січні 2024 року Друга дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя звільнила Уханьову з посади судді. За вироком суду зрадницю засуджено до 15 років позбавлення волі з конфіскацією всього належного майна.

До слова, «Главком» писав, що слідча суддя Печерського районного суду Києва Ірина Литвинова дійшла висновків про відсутність в ексміністра закордонних справ Костянтина Грищенка спільного умислу з експрезидентом Віктором Януковичем на вчинення державної зради під час підготовки документів для прийняття так званих Харківських угод.