Мирної угоди може бути досягнуто до кінця року – Арахамія

Голова фракції «Слуга народу» заявив про позитивну динаміку переговорного процесу після консультацій в Абу-Дабі

Мирної угоди щодо завершення війни Росії проти України може бути досягнуто до кінця 2026 року. Про це заявив голова парламентської фракції «Слуга народу» та член української делегації на переговорах в Абу-Дабі Давид Арахамія під час пресконференції за підсумками консультацій, пише «Главком».

«Я думаю, у нас зараз хороша динаміка для того, щоб досягти рішення до настання Нового року», – сказав Арахамія.

За його словами, нинішній перебіг переговорів дає підстави розраховувати на досягнення домовленостей до завершення року.

Нагадаємо, в Абу-Дабі відбулися дводенні переговори за участю представників України, США та Росії. Серед питань, які обговорювали сторони, були територіальне врегулювання та гарантії безпеки для України.