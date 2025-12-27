Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Журналісти назвали прізвища нардепів, яких підозрюють у торгівлі голосами

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
Журналісти назвали прізвища нардепів, яких підозрюють у торгівлі голосами
За даними слідства, народні депутати на систематичній основі отримували неправомірну вигоду за голосування у Верховній Раді
фото з відкритих джерел

НАБУ і САП за результатами операції під прикриттям викрили організовану злочинну групу, до складу якої входили чинні народні депутати України

У рамках викриття Національного антикорупційного бюро і Спеціалізованої антикорупційної прокуратури організованої злочинної групи підозри вже отримали народні депутати від «Слуги народу» Євген Пивоваров, Ігор Негулевський, Ольга Савченко та Юрій Кісєль, але можуть бути оголошені й інші підозри. Як інформує «Главком», про це повідомляє «Українська правда» із посиланням на джерела у правоохоронних органах і фракції «Слуга народу».

Водночас Zn.ua повідомляє про підозри лише трьом нардепам – Пивоварову, Негулевському та Кісєлю за ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).

Як пише видання, в ухвалі, крім статті 368, були також вказані статті 255 (створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній) та 369 (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі). Не виключено, що під час обрання запобіжного заходу додадуть і ці дві статті ККУ.

Разом з тим, за даними видання, Юрій Корявченков (Юзік) нібито виїхав з України. Джерела УП у фракції заперечили цю інформацію. За їхніми словами, Корявченкову не оголошували підозру.

Zn.ua нагадує, що 11 грудня повідомляло про прослуховування в офісі депутата-«слуги» Юрія Кісєля, завдяки якому НАБУ змогло зафіксувати його конфіденційні контакти не лише з колишнім першим помічником президента Сергієм Шефіром, але й з іншими численними високопосадовцями, чутливими для Банкової. Джерела видання розповіли, що детективи вийшли на «касове вікно», де депутати СН отримували тіньові виплати.

Як пише видання, справу про це НАБУ розслідувало ще коли його директором був Артем Ситник. Тоді нині загиблий депутат Антон Поляков повідомив, що депутатам партії платять зарплати в конвертах: по 5 тисяч доларів – звичайним парламентарям, і по 10-15 тисяч – головам та заступникам голів комітетів. Через деякий час НАБУ вибило з гри касира оборудки – Олександра Трухіна.

Нагадаємо, зранку 27 грудня НАБУ і САП повідомили, що за результатами операції під прикриттям викрили організовану злочинну групу, до складу якої входили чинні народні депутати України. За даними слідства, учасники групи на систематичній основі отримували неправомірну вигоду за голосування у Верховній Раді України.

Згодом у НАБУ заявили, що Співробітники Управління державної охорони чинили спротив працівникам Бюро під час здійснення слідчих дій у комітетах Верховної Ради. Пізніше детективи змогли зайти до будівлі комітетів Ради.

В Управлінні державної охорони заявили, що його працівники перевіряли осіб, яких співробітники НАБУ взяли у якості понятих до урядового кварталу, а після перевірки пропустили тих і інших на територію.

Читайте також:

Теги: підозра Юрій Корявченков Антон Поляков прослуховування партії НАБУ депутат

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Депутату Дніпра інкримінують використання фальшивих документів для приватної поїздки за кордон
Депутату з Дніпра повідомлено про підозру за підробку документів для поїздки до Греції
8 грудня, 14:58
Законопроєкт пропонує полегшити реєстрацію партій, змінити правила держфінансування та посилити захист від іноземного впливу
Створення та фінансування партій буде оновлено. У Раді зареєстровано законопроєкт
10 грудня, 20:02
Зеленський наголосив, що забезпечення безпеки під час виборів залежить від партнерів
Вибори під час війни. Президент звернувся до Ради
10 грудня, 21:01
НАБУ та САП разом із СБУ викрили корупційну схему
Керівництво оборонного заводу розкрадало кошти на закупівлях броні для танків
11 грудня, 13:00
На Львівщині у приватний будинок влучив дрон із вибухівкою
Дрон із вибухівкою влучив у будинок підприємців на Львівщині: коментар депутата і поліції
11 грудня, 13:33
У серпні колишній чиновник вийшов під заставу
НАБУ повідомило деталі мобілізації ексочільника Луганської ОВА Гайдая
11 грудня, 17:40
Обшуки у міській раді проводять співробітники Національного антикорупційного бюро України
НАБУ прийшло з обшуками до Луцької міськради
19 грудня, 13:00
Підтримуваний Трампом Асфура переміг на президентських виборах у Гондурасі після тижнів затримок і суперечок
Пожежа в порту на Кубані, вибори в Гондурасі: головне за ніч
25 грудня, 05:43
Світлана та Олексій Чернишови ділять майно
Позов про поділ майна на 100 сторінках. Що задумала дружина ексвіцепрем’єра Чернишова?
Сьогодні, 08:30

Події в Україні

Зеленський призначив заступника військового омбудсмана
Зеленський призначив заступника військового омбудсмана
Журналісти назвали прізвища нардепів, яких підозрюють у торгівлі голосами
Журналісти назвали прізвища нардепів, яких підозрюють у торгівлі голосами
Буданов розкрив цілі РФ на фронті у 2026 році
Буданов розкрив цілі РФ на фронті у 2026 році
Росіяни відрізали полоненому військовому палець, а потім пришили назад
Росіяни відрізали полоненому військовому палець, а потім пришили назад
Снігу мало, але стартують: Буковель назвав дату старту лижного сезону
Снігу мало, але стартують: Буковель назвав дату старту лижного сезону
У Куп’янську місцеві жителі ховали окупанта від ЗСУ
У Куп’янську місцеві жителі ховали окупанта від ЗСУ

Новини

В Україні хмарно: погода на 27 грудня
Сьогодні, 05:59
В Україні хмарно: погода на 26 грудня
Вчора, 05:59
Різдво Христове 2025: щирі побажання у прозі і віршах та яскраві листівки
24 грудня, 16:05
Різдво Христове 2025: традиції, прикмети та заборони
24 грудня, 12:25
Святвечір 2025: найкращі привітання у прозі і віршах та святкові листівки
24 грудня, 07:11
Святвечір 2025: як святкувати, прикмети, молитва, традиції та заборони
23 грудня, 21:30

Прес-релізи

Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
22 грудня, 11:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua