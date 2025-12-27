Журналісти назвали прізвища нардепів, яких підозрюють у торгівлі голосами

За даними слідства, народні депутати на систематичній основі отримували неправомірну вигоду за голосування у Верховній Раді

НАБУ і САП за результатами операції під прикриттям викрили організовану злочинну групу, до складу якої входили чинні народні депутати України

У рамках викриття Національного антикорупційного бюро і Спеціалізованої антикорупційної прокуратури організованої злочинної групи підозри вже отримали народні депутати від «Слуги народу» Євген Пивоваров, Ігор Негулевський, Ольга Савченко та Юрій Кісєль, але можуть бути оголошені й інші підозри. Як інформує «Главком», про це повідомляє «Українська правда» із посиланням на джерела у правоохоронних органах і фракції «Слуга народу».

Водночас Zn.ua повідомляє про підозри лише трьом нардепам – Пивоварову, Негулевському та Кісєлю за ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).

Як пише видання, в ухвалі, крім статті 368, були також вказані статті 255 (створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній) та 369 (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі). Не виключено, що під час обрання запобіжного заходу додадуть і ці дві статті ККУ.

Разом з тим, за даними видання, Юрій Корявченков (Юзік) нібито виїхав з України. Джерела УП у фракції заперечили цю інформацію. За їхніми словами, Корявченкову не оголошували підозру.

Zn.ua нагадує, що 11 грудня повідомляло про прослуховування в офісі депутата-«слуги» Юрія Кісєля, завдяки якому НАБУ змогло зафіксувати його конфіденційні контакти не лише з колишнім першим помічником президента Сергієм Шефіром, але й з іншими численними високопосадовцями, чутливими для Банкової. Джерела видання розповіли, що детективи вийшли на «касове вікно», де депутати СН отримували тіньові виплати.

Як пише видання, справу про це НАБУ розслідувало ще коли його директором був Артем Ситник. Тоді нині загиблий депутат Антон Поляков повідомив, що депутатам партії платять зарплати в конвертах: по 5 тисяч доларів – звичайним парламентарям, і по 10-15 тисяч – головам та заступникам голів комітетів. Через деякий час НАБУ вибило з гри касира оборудки – Олександра Трухіна.

Нагадаємо, зранку 27 грудня НАБУ і САП повідомили, що за результатами операції під прикриттям викрили організовану злочинну групу, до складу якої входили чинні народні депутати України. За даними слідства, учасники групи на систематичній основі отримували неправомірну вигоду за голосування у Верховній Раді України.

Згодом у НАБУ заявили, що Співробітники Управління державної охорони чинили спротив працівникам Бюро під час здійснення слідчих дій у комітетах Верховної Ради. Пізніше детективи змогли зайти до будівлі комітетів Ради.

В Управлінні державної охорони заявили, що його працівники перевіряли осіб, яких співробітники НАБУ взяли у якості понятих до урядового кварталу, а після перевірки пропустили тих і інших на територію.