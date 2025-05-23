Скандал у Козятині: водій автобуса відмовив у проїзді матері загиблого захисника

Мати загиблого захисника Оксана їхала на могилу до сина, але її водій висадив з автобуса

Ветерани організували зустріч із перевізником і водієм автобуса через скандал із мамою загиблого захисника

Мешканка Козятина Оксана, мати загиблого захисника, часто їздить до сусідньої громади, де похований її син. Та одного разу поїздка виявилася неможливою – жінка не встигла зняти готівку перед рейсом, а водій відмовився її везти, попри те що вона має законне право на пільговий проїзд. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на місцеве видання «Ріа Козятин».

22 травня ветерани організували зустріч із перевізником і водієм автобуса «Козятин – Глухівці». Це саме той маршрут, яким мама загиблого військового Оксана мала їхати. За словами жінки, це був не перший випадок, коли водій відмовився везти пільговиків.

«Навіть мій син як приходив у відпустку, це ще до повномасштабної війни було, ми жили тоді в Козятині, а старша дочка в Глухівцях, Діма час від часу, коли в доньки не виходило маленьку дитину в садочок завести, їздив у Глухівці ранесенько дитину заводити, а потім забирати, – каже Оксана. – І неодноразово на цього ж водія потрапляв, на дядю Вову. І він йому з криками: «Я не буду брати УБД».

На зустрічі перевізник Віталій попросив вибачення у мати загиблого військового: «Перш за все, прошу вибачення у вас. Всі документи є в автобусі, виписки з інтернету по закону, хто має право на безкоштовний проїзд. Але я не можу відповідати за кожного водія. Він сів в автобус і він там вже керує. Мене ж там немає. Але є мої телефони. Те, що від мене залежало, я все зробив».

«Ви просите в мене вибачення, а стоїть водій, якого вже десять хвилин вмовляють, щоб він вибачення попросив, він наче хоче, але і не хоче, – сказала Оксана. – Це ненормально. Якби я була водієм, я би вийшла, обійняла б ту маму чи того тата і сказала б, вибач, більше такого не буде. Тепер хочу сказати, я хочу, щоб ви звільнили водія з цього маршруту. Це і від глухівчан було прохання. Якщо це можливо».

Водій все таки попросив вибачення у Оксани. Ветерани дали перевізнику два тижні, щоб він звільнив водія і знайшов йому заміну. Інакше, сказали, будуть ловити автобус.

Також з’ясувалося, що держава не компенсує перевізнику пільгові поїздки.

До слова, у місті Новий Розділ невідомі особи побили військовослужбовцю Стрийського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Наразі потерпілий перебуває у медичному закладі.