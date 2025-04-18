Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Українець намагався потрапити до Молдови у цистерні з олією

Андрій Самойленко
glavcom.ua
Андрій Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Українець намагався потрапити до Молдови у цистерні з олією
Водія вантажівки затримали у процесуальному порядку
фото: ДПСУ

На кордоні з Молдовою знайшли чоловіка в цистерні з олією

У пункті пропуску «Мамалига» на виїзд з України прикордонники викрили чоловіка, який намагався незаконно виїхати з країни, сховавшись у цистерні з олією. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Державну прикордонну службу.

Як зазначили в ДПСУ, керував вантажним автомобілем з цистерною громадянин Молдови. У товаро-супровідних документах був зазначений вантаж – рослинна олія.

«Під час огляду автомобіля прикордонний наряд виявив, що на люку одного з відсіків цистерни, зроблені спеціальні кріплення, на яких підвішений чоловік. Прикордонники Чернівецького загону з’ясували, що в такий спосіб намагався незаконно виїхати в Молдову громадянин України 1982 року народження, житель Одеської області. Він домовився зі знайомим водієм, що той вивезе його у вантажній цистерні», – зазначили в ДПСУ.

Українець намагався потрапити до Молдови у цистерні з олією фото 1
фото: ДПСУ

Занурений майже по груди в олію, він подолав шлях від Вінниці до пункту пропуску.

Українець намагався потрапити до Молдови у цистерні з олією фото 2
фото: ДПСУ

За спробу незаконного перетинання кордону на громадянина складені матеріали про адміністративне правопорушення.

Водія вантажівки затримали у процесуальному порядку.

В діях іноземця прикордонники вбачають ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ст. 332 Кримінального кодексу України «Незаконне переправлення осіб через державний кордон України», про що направили відповідне повідомлення в Національну поліцію.

Нагадаємо, Служба безпеки спільно з Національною поліцією викрили нову мережу організаторів незаконних схем ухилення від мобілізації. Серед затриманих – науковий консультант судді Конституційного суду.

Читайте також:

Теги: Держприкордонслужба Молдова кордон

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Під час війни максимальний термін перебування митців та медійників за кордоном – не більше 60 днів
Стежкою Потапа, або Куди зникають артисти? Переполох у Мінкульті Культурний фронт
20 березня, 09:15
Середня вартість відпочинку в Єгипті становить від $350 до $600 за сім ночей для двох осіб (без урахування перельоту)
Куди поїхати відпочивати влітку за кордон: найкращі ціни та пропозиції
22 березня, 15:00
Дружина Остапчука Катерина Полтавська розповіла, чому вони поїхали за кордон
Остапчук виїхав з родиною за кордон: дружина ведучого назвала причину
20 березня, 09:59
Під час акції одна з жінок агресивним тоном заявила журналістці: «Щоб вбили її». Після уточнення, про кого йдеться, друга жінка відповіла: «Маю Санду»
У Молдові прихильники затриманої глави Гагаузії закликали вбити Маю Санду
28 березня, 17:11
Малі штурмові групи ворога максимально знищуються підрозділами Сил оборони на Сумщині
Окупанти хваляться захопленням села на Сумщині, що кажуть прикордонники
6 квiтня, 17:50
Науковець: Як достукатись до молоді? Точно так, як це роблять інфлюенсери – TikTok, Instagram, телеграм та інші платформи для молоді
Доктор наук пояснив, як «достукатися» до молоді, аби вони поверталися в Україну
10 квiтня, 07:50
Киянин та вінничанин на надувних тюбінгах з одним веслом намагалися переплисти Дністер
Заплив до Молдови на надувних кругах. Прикордонники затримали двох порушників (відео)
12 квiтня, 14:19
Український військовий передавав інформацію про ЗСУ противнику
Військовий, якого мобілізували після спроби втечі за кордон, здавав позиції свого підрозділу РФ
12 квiтня, 17:36
Спроби прорвати кордон, робота ворожих ДРГ на Сумщині відбувається постійно
Прорив кордону на Сумщині. Підполковник ЗСУ назвав справжню мету росіян
12 квiтня, 15:38

Події в Україні

Українець намагався потрапити до Молдови у цистерні з олією
Українець намагався потрапити до Молдови у цистерні з олією
На Івано-Франківщині несподівано випав град (фото, відео)
На Івано-Франківщині несподівано випав град (фото, відео)
Окупанти вдарили по Харкову: постраждало майже 100 осіб (оновлено)
Окупанти вдарили по Харкову: постраждало майже 100 осіб (оновлено)
На Полтавщині рятувальники отруїлися після контакту із «шахедом»? Пояснення МВС
На Полтавщині рятувальники отруїлися після контакту із «шахедом»? Пояснення МВС
Приїхав на виробництво забрати паски: у Сумах «шахеди» вбили чоловіка
Приїхав на виробництво забрати паски: у Сумах «шахеди» вбили чоловіка
На Херсонщині через удари РФ загинуло четверо людей, понад 20 – поранені
На Херсонщині через удари РФ загинуло четверо людей, понад 20 – поранені

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
204K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 18 квітня: ситуація на фронті
73K
Карта повітряних тривог України онлайн 18 квітня 2025
48K
Страсна п’ятниця: прикмети, традиції й суворі заборони
25K
Китай завдав нафтового удару по США, обравши іншого партнера
23K
Соратник Тимошенко запитав у штучного інтелекту, коли українці жили найкраще
12K
Втрати ворога станом на 18 квітня 2025 – Генштаб ЗСУ

Новини

В Україні оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 14:32
США завдали удару по паливному порту єменських хуситів
Сьогодні, 03:49
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 02:44
Нацбанк розповів про наслідки торговельної війни Трампа для України
Вчора, 15:33
В Україні повітряна тривога тривала 21 хвилину
Вчора, 14:04
Російське місто Шуя під атакою дронів
Вчора, 04:18

Прес-релізи

YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
16 квiтня, 18:42
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua