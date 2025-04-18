Українець намагався потрапити до Молдови у цистерні з олією

На кордоні з Молдовою знайшли чоловіка в цистерні з олією

У пункті пропуску «Мамалига» на виїзд з України прикордонники викрили чоловіка, який намагався незаконно виїхати з країни, сховавшись у цистерні з олією. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Державну прикордонну службу.

Як зазначили в ДПСУ, керував вантажним автомобілем з цистерною громадянин Молдови. У товаро-супровідних документах був зазначений вантаж – рослинна олія.

«Під час огляду автомобіля прикордонний наряд виявив, що на люку одного з відсіків цистерни, зроблені спеціальні кріплення, на яких підвішений чоловік. Прикордонники Чернівецького загону з’ясували, що в такий спосіб намагався незаконно виїхати в Молдову громадянин України 1982 року народження, житель Одеської області. Він домовився зі знайомим водієм, що той вивезе його у вантажній цистерні», – зазначили в ДПСУ.

фото: ДПСУ

Занурений майже по груди в олію, він подолав шлях від Вінниці до пункту пропуску.

фото: ДПСУ

За спробу незаконного перетинання кордону на громадянина складені матеріали про адміністративне правопорушення.

Водія вантажівки затримали у процесуальному порядку.

В діях іноземця прикордонники вбачають ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ст. 332 Кримінального кодексу України «Незаконне переправлення осіб через державний кордон України», про що направили відповідне повідомлення в Національну поліцію.

Нагадаємо, Служба безпеки спільно з Національною поліцією викрили нову мережу організаторів незаконних схем ухилення від мобілізації. Серед затриманих – науковий консультант судді Конституційного суду.