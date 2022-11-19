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«Девушка, перестаньте гнать пургу». Лікар із Харкова отримав вирок за виправдання війни

Віталій Тараненко
glavcom.ua
«Девушка, перестаньте гнать пургу». Лікар із Харкова отримав вирок за виправдання війни
У суді медик визнав вину і щиро розкаявся
фото: depositphotos.com

Обвинувачений писав проросійські коментарі під ютуб-каналом видання, яке в Україні під санкціями

Лікаря-анестезіолога Харківської обласної клінічної травматологічної лікарні визнано винним у виправдовуванні збройної агресії Росії проти України і призначено рік позбавлення волі, яке замінено на рік іспитового терміну. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на вирок Київського районного суду Харкова від 9 листопада.

За матеріалами справи протягом травня-червня обвинувачений активно коментував відеоблоги журналістки підсанкційного видання «Страна.ua» Олесі Медвєдєвої. Зокрема, 11 травня лікар прокоментував відео під назвою «Что происходит вокруг Змеиного и почему бьют по Одессе»: «Девушка, перестаньте гнать пургу! Просто посмотрите на карту, и вы увидете: 1) от о. Змеиный до Румынии ближе чем до Одессы 2) но расположен вдали от основных путей судоходства по черному морю. Т.е. он не мешает судоходному сообщению с Одессой (от слова «совсем»). Более того: не сильно он влияет и на возможность высадки десанта. Просто признайте честно: ВСУ сильно лоханулись, пытаясь достигнуть перемоги а la Арестович».

«Девушка, перестаньте гнать пургу». Лікар із Харкова отримав вирок за виправдання війни фото 1
Скріншот з Youtube

На початку червня обвинувачений залишив допис під іншим відео, де йшлося про бої за Слов’янськ і Краматорськ: «Скоро и в Харьковской области «эвакуируют» , как с «Азовстали». А не захотите - в расход…». І в кінці цього речення поставив веселий смайлик.

Також медик негативно відреагував на візит президента Франції та Німеччини до Києва. Під відеоблогом Медвєдєвої він написав: «А кто капитуляцию подписывать будет?». І знову поставив подвійний смайлик.

Допитаний у суді лікар визнав вину і щиро розкаявся. Феміда ознайомилася з характеристикою обвинуваченого (працює лікарем, одружений, раніше не судимий) і призначила умовний термін покарання.

Як відомо, за виправдання військової агресії Росії проти України передбачено покарання до восьми років позбавлення волі.

Нагадаємо, що 20 серпня 2021 року Рада національної безпеки та оборони України запровадила санкції проти головреда «Страна.ua» Ігоря Гужви, а також проти компаній афілійованих з ним. Майже відразу інтернет-провайдери почали блокувати сайт «Страна.ua».

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Теги: Харків війна лікар вирок

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