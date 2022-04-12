До реєстру держZрадників потрапило 13 медійників: список
У реєстрі зібрано дані про колаборантів із 14 областей України
Національне агентство з питань запобігання корупції спільно з рухом «Чесно» внесли 13 представників медіа до реєстру державних зрадників. Про це повідомляє Національна рада з питань телебачення та радіомовлення.
У реєстрі зібрано дані про колаборантів із 14 областей України.
До переліку осіб з медійної сфери внесені:
- Кирило Вишинський,
- Ігор Гужва,
- Сніжана Єгорова,
- Андрій Єрмолаєв,
- Світлана Крюкова,
- Гліб Ляшенко,
- Оксана Марченко,
- Олеся Мєдвєдєва,
- Діана Панченко,
- Михайло Погребинський,
- Володимир Рогов,
- Олексій Романов,
- Олександр Семченко.
Перед внесенням особи до цього списку «Чесно» перевіряє потенційних кандидатів. Для перевірки інформації він активно співпрацює з правоохоронними органами і громадськими організаціями.
Як раніше повідомлялося, за три тижні існування «Реєстру держZрадників» у переліку опинилися вже 100 осіб. Серед цих ста осіб 73 політики, 13 представників правоохоронних органів, 13 медійників, та один суддя.