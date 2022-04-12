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    До реєстру держZрадників потрапило 13 медійників: список

    Сніжана Єгорова потрапила до&nbsp;реєстру державних зрадників - До реєстру держZрадників потрапило 13 медійників: список
    Сніжана Єгорова потрапила до реєстру державних зрадників
    фото з відкритих джерел

    У реєстрі зібрано дані про колаборантів із 14 областей України

    Національне агентство з питань запобігання корупції спільно з рухом «Чесно» внесли 13 представників медіа до реєстру державних зрадників. Про це повідомляє Національна рада з питань телебачення та радіомовлення.

    У реєстрі зібрано дані про колаборантів із 14 областей України.

    До переліку осіб з медійної сфери внесені:

    • Кирило Вишинський,
    • Ігор Гужва,
    • Сніжана Єгорова,
    • Андрій Єрмолаєв,
    • Світлана Крюкова,
    • Гліб Ляшенко,
    • Оксана Марченко,
    • Олеся Мєдвєдєва,
    • Діана Панченко,
    • Михайло Погребинський,
    • Володимир Рогов,
    • Олексій Романов,
    • Олександр Семченко.

    Перед внесенням особи до цього списку «Чесно» перевіряє потенційних кандидатів. Для перевірки інформації він активно співпрацює з правоохоронними органами і громадськими організаціями.

    Як раніше повідомлялося, за три тижні існування «Реєстру держZрадників» у переліку опинилися вже 100 осіб. Серед цих ста осіб 73 політики, 13 представників правоохоронних органів, 13 медійників, та один суддя.


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    Теги: росія окупанти ЗМІ війна Україна журналіст державна зрада окупація #stoprussia
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    До реєстру держZрадників потрапило 13 медійників: список