До реєстру держZрадників потрапило 13 медійників: список

У реєстрі зібрано дані про колаборантів із 14 областей України

Національне агентство з питань запобігання корупції спільно з рухом «Чесно» внесли 13 представників медіа до реєстру державних зрадників. Про це повідомляє Національна рада з питань телебачення та радіомовлення.

У реєстрі зібрано дані про колаборантів із 14 областей України.

До переліку осіб з медійної сфери внесені:

Кирило Вишинський,

Ігор Гужва,

Сніжана Єгорова,

Андрій Єрмолаєв,

Світлана Крюкова,

Гліб Ляшенко,

Оксана Марченко,

Олеся Мєдвєдєва,

Діана Панченко,

Михайло Погребинський,

Володимир Рогов,

Олексій Романов,

Олександр Семченко.

Перед внесенням особи до цього списку «Чесно» перевіряє потенційних кандидатів. Для перевірки інформації він активно співпрацює з правоохоронними органами і громадськими організаціями.

Як раніше повідомлялося, за три тижні існування «Реєстру держZрадників» у переліку опинилися вже 100 осіб. Серед цих ста осіб 73 політики, 13 представників правоохоронних органів, 13 медійників, та один суддя.



