Колишній генпрокурор після двох спроб таки виїхав з України

Рябошапка каже, що ще повернеться

Колишній генпрокурор України Руслан Рябошапка повідомив, що сьогодні, після двох невдалих спроб, йому вдалося виїхати з України. Про це повідомляє видання «Страна».

«Прикордонна служба перевірила свідоцтва про народження моїх дітей, які вилучила у мене минулого разу, коли я хотів виїхати. Вони перевірили їх на справжність і я зміг виїхати. Це означає, що й минулі рази я мав усі законні підстави на виїзд. Сьогодні вже жодних претензій до мене не було», – повідомив журналістам Рябошапка.

За його словами, він обов'язково повернеться до України.

«Моїй мамі треба зробити операцію, тому я буду з нею. В Україну повернуся одразу після того, як впораюся зі своїми сімейними справами», – сказав ексгенпрокурор.

Сьогодні також стало відомо, що скандальнимй нардеп Нестор Шуфрич втік з України.

Нагадаємо, місяць тому колишньому генпрокурору вручили повістку до армії.

Після початку війни ексгенпрокурор намагався покинути Україну, але прикордонники його не пропустили.





Як підставу від'їзду він вказав на наявність трьох дітей, але оскільки з ним їх не було, то українські прикордонники не випустили Рябошапку з країни. Також стало відомо, що його троє дітей є громадянами Франції.







