  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус
    Події в Україні

    Колишній генпрокурор після двох спроб таки виїхав з України

    14 березня Рябошапка вже намагався перетнути кордон України - Колишній генпрокурор після двох спроб таки виїхав з України
    14 березня Рябошапка вже намагався перетнути кордон України
    скріншот з відео

    Рябошапка каже, що ще повернеться

    Колишній генпрокурор України Руслан Рябошапка повідомив, що сьогодні, після двох невдалих спроб, йому вдалося виїхати з України. Про це повідомляє видання «Страна».

    «Прикордонна служба перевірила свідоцтва про народження моїх дітей, які вилучила у мене минулого разу, коли я хотів виїхати. Вони перевірили їх на справжність і я зміг виїхати. Це означає, що й минулі рази я мав усі законні підстави на виїзд. Сьогодні вже жодних претензій до мене не було», – повідомив журналістам Рябошапка.

    За його словами, він обов'язково повернеться до України.

    «Моїй мамі треба зробити операцію, тому я буду з нею. В Україну повернуся одразу після того, як впораюся зі своїми сімейними справами», – сказав ексгенпрокурор.

    Сьогодні також стало відомо, що скандальнимй нардеп Нестор Шуфрич втік з України.

    Нагадаємо, місяць тому колишньому генпрокурору вручили повістку до армії.

    Після початку війни ексгенпрокурор намагався покинути Україну, але прикордонники його не пропустили.


    Як підставу від'їзду він вказав на наявність трьох дітей, але оскільки з ним їх не було, то українські прикордонники не випустили Рябошапку з країни. Також стало відомо, що його троє дітей є громадянами Франції.

    Читайте також: Чому чоловіків уряд досі не відпускає за кордон?



    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Колишній генпрокурор після двох спроб таки виїхав з України