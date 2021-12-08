ДТП із 13 загиблими на Чернігівщині: поліція затримала водія вантажівки

Ймовірний винуватець аварії госпіталізований та знаходиться в спеціалізованій палаті під охороною поліції

Водій вантажівки не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу і допустив зіткнення з автобусом

Поліція затримала водія вантажівки, причетного до вчорашньої смертельної аварії під Черніговом. За даними слідства, він міг стати винуватцем ДТП, інформує у Facebook поліція Чернігівської області.

За попередніми даними, рейсовий автобус «Борзна-Чернігів» рухався в напрямку обласного центру.

«Назустріч йому їхала вантажівка під керуванням 44-річного жителя Чернігівського району. На відрізку автодороги між селами Сновянка і Киселівка водій вантажівки не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу і допустив зіткнення з автобусом», – йдеться в повідомленні.

У результаті ДТП 11 осіб загинули на місці (в тому числі водій автобуса), одна людина померла в кареті швидкої допомоги і ще одна – в лікарні. До медичних закладів Чернігова з травмами різних ступенів тяжкості госпіталізували сімох людей.

Водій вантажівки також був госпіталізований. Після надання медичної допомоги його затримали, він знаходиться в спеціалізованій палаті під охороною поліції. Вирішується питання про повідомлення про підозру.

Варто вказати, що наразі особа одного із загиблих у ДТП все ще не встановлена.

Нагадаємо, на Чернігівщині оголошено жалобу за загиблими у масштабній ДТП.

Як відомо, у Чернігівській області вранці 7 грудня сталася моторошна ДТП: маршрутний мікроавтобус зіткнувся з вантажівкою.

Раніше повідомлялося, що кількість жертв ДТП з вантажівкою і маршруткою на Чернігівщині зросла до 11 осіб.

Згодом стало відомо, що жертв уже 13.

Також прокурор назвав імовірну причину смертельної аварії на Чернігівщині.

Нагадаємо, на днях на Чернігівщині сміттєвоз на смерть збив шестирічну дитину.